Dem Original sehr nahe: Die App von Elvin Hu. Foto: Elvin Hu

Vor dem Touchscreen war das Clickwheel: Die ersten iPod-Generation wurden über ein Art Drehrad gesteuert. Nun hat ein Design-Student dieses Interface in Form einer App nachgebaut – und sorgt damit für nostalgische Begeisterung unter Apple-Fans.



Nachbau

Im Rahmen einer Projektarbeit für das Cooper Union College in New York City hat Elvin Hu den iPod Classic quasi in Software nachgebaut. Dabei wird einfach das Display eines aktuellen iPhones komplett übernommen, es gibt aber auch haptisches Feedback und die passenden Klick-Sounds.

Ein erstes kurzes Video der App fand rasche Verbreitung in den sozialen Medien, und zog dabei auch bald das Interesse von ehemaliger Apple-Prominenz auf sich. So bezeichnete Tony Fadell, der als Vater des iPod gilt, die Entwicklung als "netten Rückblick". Hu hat die App für eine Arbeit über die Geschichte des iPods geschrieben. Selbst bezeichnet er sich gegenüber The Verge als großer Fan von Apple-Produkten, schon als Kind habe er immer das Layout der iPhone-Oberfläche auf Verpackungen gezeichnet.

Rechtefrage

Ob es die App jemals in den offiziellen App Store von Apple schafft, ist allerdings längst nicht geklärt. Immerhin besitzt der iPod-Hersteller Patente auf die betreffenden UI-Konzepte, und setzt diese auch sonst gerne gegen Apps durch. Hu ist diese Problematik durchaus bewusst. Sollte Apple seine App ablehnen will er sie aber zumindest als Open Source freigeben. (red, 29.11.2019)