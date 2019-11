Am Black Friday kann man schnell den Überblick verlieren. Foto: Rockstar Games

Bei der alljährlichen Preisschlacht Black Friday gibt es auch für Gamer Angebote, die sich durchaus sehen lassen. Vorweg aber ein Rat: Bevor man angesichts der Vergünstigungen draufloskauft, sollte auf jeden Fall ein Blick auf Preisvergleichsplattformen wie Geizhals geworfen werden, wie sich der Preis in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Zudem lohnt es sich Browser-Plugins wie Keepa zu verwenden, die bei Amazon eine ähnliche Auskunft mit sich bringen. Nur so lassen sich tatsächlich Schnäppchen erzielen.

Sonys Playstation zum Bestpreis

Sonys Playstation Pro mit einem Terabyte Speicherplatz gibt es erstmals um 269 Euro. Der bisherige Tiefstpreis lag bei rund 300 Euro. Auch die Playstation 4 kann man aktuell um 179 Euro kaufen. So günstig gab es die Spielkonsole von Sony noch nie. Reduziert sind auch diverse VR-Bundles, allerdings bewegt man sich hierbei mit einem Preis von 189 Euro im Rahmen von vorherigen Angeboten. Bei Top-Titeln wie Spider-Man, Days Gone und God of War hat Sony ebenso an der Preisschraube gedreht. Diese kann man zu einem neuen Bestpreis von rund 20 Euro kaufen.

Xbox One gab es noch nie so günstig

Auch Microsoft bietet zum Black Friday einige Vergünstigungen an. Die Xbox One X gibt es im Bundle mit Star Wars Jedi: Fallen Order oder Gears 5 um 333 Euro bei diversen Händlern. Auch die Xbox One S wurde vergünstigt. Hierfür muss man in Kombination mit Star Wars Jedi: Fallen Order aktuell nur 169,99 Euro hinlegen – was ebenso ein neuer Tiefstpreis ist. Besitzt man die Spiele bereits, gibt es auch ein Bundle mit zwei Controllern. Dieses kostet 169,99 Euro, was zuvor noch nicht vorgekommen ist. Im Falle der vergünstigen Konsolen von Sony und Microsoft soll aber betont werden, dass die nächste Generation zur Weihnachtszeit 2020 kommt.

Keine wirklichen Schnäppchen bei Nintendo

Nintendo beteiligt sich üblicherweise nicht an derartigen Preisschlachten. Hier wird bei einigen Händlern die Konsole um rund 288 Euro angeboten – allerdings gab es die Switch vor ein paar Wochen bereits um ein paar Euro billiger. Auch bei den Spielen wird mit neuen Bestpreisen geworben. Tatsächlich stimmt dies aber nicht, wenn man etwa bei Luigis Mansion, The Legend of Zelda – Link's Awakening & Co. auf den Preisverlauf achtet. Nur bei der neuen Pokémon-Generation lässt sich Geld sparen: Diese kostet bei manchen Online-Händlern aktuell 43,99 Euro. Nintendo selbst verlangt 60 Euro.

Top-Spiele für PC vergünstigt

Abseits der Konsolenhersteller beteiligen sich auch die PC-Plattformen wie Steam, Epic Store, Gog und Humble Store am Black Friday. Die meisten Vergünstigungen laufen bis zum 3. Dezember im Rahmen des Herbst-Sales. Red Dead Redemption 2 gibt es im Epic Store etwa zum neuen Bestpreis von 47,99 Euro. Auch Assassin's Creed Odyssey ist aktuell vergünstigt – bei Amazon beziehungsweise Libro zahlt man aktuell 20 Euro für den Top-Titel. Für Borderlands 3 kann man im Epic Store ebenso einen neuen Bestpreis erzielen: 40 Euro werden aktuell verlangt.

PC selber zusammenbauen

Sollte man übrigens mit dem Gedanken spielen, sich einen neuen PC zusammenzubauen, kann sich das am Black Friday ebenso lohnen, da diverse Online-Händler teils ältere, aber immer noch potente Hardware verhökern. Zuvor sollte man sich aber unbedingt ein Budget festlegen und mit Plattformen wie Logicalincrements arbeiten. Dort gibt es je nach Budget Empfehlungen für die Zusammenstellung der Komponenten. Bevor man zuschlägt, sollte aber auf jeden Fall ein Blick auf ein Vergleichsportal geworfen werden. (red, 29.11.2019)