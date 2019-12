8. Dezember: Westlicht Weihnachtsmarkt

Vintage Kameras, Fotobücher und mehr gibt es am Sonntag beim Weihnachtsmarkt der Galerie Westlicht.

Sonntag, 8. Dezember von 11 bis 19 Uhr

------------------------

Weihnachtsausstellung im Palais Kaiserhaus



Ein kleiner, feiner Weihnachtsmarkt findet von Freitag bis Samstag im Palais Kaiserhaus statt.

Freitag bis Sonntag, 11 bis 19 Uhr

1010, Wallnerstraße 3

---------------------------

7. & 8. Dezember: Buchquartier im Museumsquartier

Foto: Marlene Karpischek

Zum 7. Mal findet heuer das Buchquartier statt, eine Buchmesse von unabhängigen und kleinen Verlagen.

Buchquartier

Museumsquartier / Arena 21 und Ovalhalle, 1070 Wien

7. & 8. Dezember, 11 bis 19 Uhr, Eintritt frei

www.buchquartier.com

-------------------------

6. und 7. 12. 2019: Weihnachts-Pop-up von Folkdays

Das Berliner Shopkonzept Folkdays schlägt in der Burggasse 24 in Wien mit einer Auswahl an nachhaltigen Labels auf – am 6. 12. (11–20 Uhr) und am 7. 12. (11–18 Uhr).

www.folkdays.de

--------------------------





Markterei trifft Schankwirtschaft

An vier Wochenenden zwischen 30. und 22.12. verkaufen ProduzentInnen der Markterei im Augarten in der Schankwirtschaft ihre – hauptsächlich – ess- und trinkbaren Produkte.

Wintermarkt im Augarten. Markterei trifft Schankwirtschaft.

30. November & 1. Dezember

7. & 8. Dezember

14. & 15. Dezember

21. & 22. Dezember

Die Schankwirtschaft Obere Augartenstraße 1a, 1020 Wien

--------------------------





bis 19.12.2019: Sagan Vienna Christmas Shop

Das Label Sagan Vienna verkauft bis 19.12. donnerstags, freitags (16 bis 20 Uhr) und samstags (12 bis 19 Uhr) Taschen im Christmas Shop (Gutenberggasse 1, 1070 Wien).

www.sagan-vienna.com

--------------------------

bis 21. 12. 2019: Weihnachtsshop in Wien Mitte The Mall

Foto: Robin Consult Lepsi

In Wien Mitte The Mall poppt bis zum 21. 12. das X-mas-Wunschhaus auf: Dort werden Designerprodukte und Mode "made in Austria" angeboten.

www.wienmitte-themall.at

--------------------------

bis 23. 12. 2019: X-mas-Pop-up der Austrian Fashion Association

Die Austrian Fashion Association (AFA) verkauft in der Wiener Lindengasse 27 während des X-mas-Pop-ups täglich von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr heimisches Design.

www.afa.co.at

(red, 6.12.2019)