Ein neues "Batman"-Game soll unmittelbar bevorstehen. Foto: Warner Bros.

Ein neues Batman-Spiel von Warner Bros. Montreal soll unmittelbar vor der Vorstellung stehen. Konkret soll dieses im Rahmen der Game Awards 2019 am 12. Dezember enthüllt werden. Die Quelle hierfür soll bereits vorausgesagt haben, dass ein Batman-Spiel nun doch nicht veröffentlicht wird. Zudem wurde die Authentizität von einer weiteren Person bestätigt – an dem Gerücht dürfte also etwas dran sein.

2015 letztes Batman-Spiel erschienen

Bereits im September hat Warner Bros. Montreal einen kryptischen Teaser mit dem Titel "Capture the Knight / Cape sur la nuit" veröffentlicht. Weitere Infos wurden von der Spieleschmiede keine gegeben. Das vorerst letzte Batman-Spiel war Batman: Arkham Knight aus dem Jahr 2015. Warner Bros. Montreal veröffentlichte zuletzt im Jahr 2013 Batman: Arkham Origins. (red, 29.11.2019)