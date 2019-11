Attac will am Black Friday auf die menschlichen Kosten der Schnäppchenjagd verweisen – in Frankreich und Österreich

Foto einer Protestaktion vor dem Amazon-Headquarter in Paris. Foto: APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

Es ist Black Friday – eine Rabattaktion, bei denen Händler den ganzen Tag lang Schnäppchen versprechen. Bei Amazon ist es sogar eine ganze Woche, bei Saturn ein Wochenende, bei manchen Händlern gar ein ganzer Monat. Doch damit einher geht auch viel Kritik, vor allem in Bezug auf die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter von Versandhändlern. Unter dem Motto "Black Friday für Amazon" hat deswegen die NGO Attac eine Protestaktion in Österreich und in Frankreich gestartet.

Amazon schalte Wettbewerb aus

Damit wolle man, so die Organisation in einer Presseaussendung, auf den hohen Preis aufmerksam machen, den die Allgemeinheit für die Übermacht des Konzerns bezahle. Der US-Konzern stehe für "eine Welt der Steuertricks, der Ausbeutung von Mitarbeiten und der Schwächung von Gewerkschaften", sagt David Walch von Attac Österreich. Amazon schalte den Wettbewerb aus und zerstöre dabei den lokalen Handel und Arbeitsplätze im Land.

"Und Amazon steht für eine Welt der Klimazerstörung, des Überkonsums sowie der Überwachung von Beschäftigten und Konsumenten", kritisiert er weiter scharf. Das Unternehmen sei ein Paradebeispiel dafür, wie verheerend sich die wachsende Macht großer multinationale Konzerne auf die Gesellschaft auswirke.

Streiks

In Deutschland streiken Beschäftigte an allen Standorten im ganzen Land. Ihre Forderung: Ein Tarifvertrag. In Österreich wird nicht gestreikt. Dem Vernehmen nach sei es hierzulande schwierig, einen Betriebsrat zu gründen, da Amazon im Alpenland vor allem auf Leiharbeit setzt. Das führe zu einer hohen Mitarbeiterfluktuation. (red, 29.11.2019)