Erste Geräte in Deutschland erhalten bereits die neue Version – Breiter Rollout wohl erst im Jänner

Das Galaxy S10+ Foto: Andreas Müller / STANDARD

Früher als erwartet eröffnet Samsung den neuesten Update-Zyklus für seine Geräte. Seit Donnerstag wird Android 10 an die ersten Galaxy-S10-Nutzer ausgeliefert, wie Sammobile berichtet.

Derzeit scheint die Update-Auslieferung auf ein einzelnes Land beschränkt zu sein: Deutschland. Dort gibt es die neue Version aber dafür bereits sowohl für jene, die zuvor am Beta-Programm teilgenommen haben, als auch für alle, die noch Android 9 auf ihrem Gerät hatten. Das Update beinhaltet all die strukturellen Verbesserungen von Android 10 sowie Samsungs eigene Anpassungen im Rahmen von One UI 2.0.

Roadmap

Dass die Update-Auslieferung nun bereits begonnen hat, kommt durchaus überraschend. War doch erst vor kurzem eine Roadmap durchgesickert, laut derer das S10 die neue Softwaregeneration erst im Jänner erhalten hätte sollen. Allerdings ist ohnehin davon auszugehen, dass diese Angabe für die breite Masse der Nutzer korrekt ist, immerhin ist Samsung dafür bekannt, die großen Versionssprünge nur sehr langsam an alle User zu verteilen.

Laut der Roadmap sollen übrigens im Jänner noch eine ganze Reihe von anderen Samsung-Geräten Android 10 erhalten. Dazu zählt nicht nur das Note 10, auch die Vorjahresmodelle S9 und Note 9 befinden sich in dieser Riege. Auch Galaxy A30, M20 und M30 sollen das Update Anfang des kommenden Jahres erhalten. Bis zum September sollen dann noch eine Fülle weiterer Modelle abgedeckt werden, die gesamte Liste gibt es ebenfalls bei Sammobile.

Fortschritte

In Summe zeigt sich damit bei Samsung eine deutliche Verbesserung der Update-Auslieferung im Vergleich zu früheren Android-Versionssprüngen. Die ersten Updates auf Android 9 gab es im Vorjahr erst kurz vor Weihnachten. Dazu kommt, dass Google den Source Code von Android 10 ein Monat später im Jahr (September) veröffentlicht hat als jenen von Android 9 (August).

Aktuelle Zahlen zur Verbreitung einzelner Android-Versionen gibt es von Google derzeit zwar nicht, allerdings gibt es einige Anzeichen, dass sich Android 10 deutlich flotter verbreitet als seine Vorgänger. So haben mittlerweile bereits eine ganze Reihe von Herstellern mit der Auslieferung entsprechender Updates für ihre Geräte begonnen. Neben Google und Essential finden sich auch OnePlus, Nokia, Asus, Huawei und Oppo in dieser Liste. (apo, 29.11.2019)