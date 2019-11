In manchen Regionen muss man geduldig sein, wenn man das System kaufen möchte

Valves VR-System Index ist mancherorts zurzeit schwer erhältlich. Foto: Valve

Steams VR-System Index ist nach der Vorstellung von Half-Life: Alyx in manchen Regionen ausverkauft. Das Gesamtset kostet 1079 Euro – österreichische Nutzer müssen sich aktuell auf nicht allzu lange Lieferzeiten einstellen. Hier wird angezeigt, dass Index nach vier bis acht Tagen eintreffen sollte. In den USA und Kanada muss man sich hingegen auf deutlich längere Lieferzeiten einstellen. Hier wird angezeigt, dass man aktuell keine Stück mehr auf Lager hat.

Foto: RoadToVR

Der erste große VR-Titel

Mit Half-Life: Alyx will Valve VR zum Durchbruch verhelfen. Das Spiel ist im Grunde der erste größere AAA-Titel nur für die virtuelle Realität. Das Game erscheint im März 2020 und lässt sich mit allen Steam-VR-fähigen Headsets bedienen. Um einen wirklichen Nachfolger handelt es sich bei Alyx allerdings nicht, da die Geschichte zwischen dem ersten und zweiten Teil aufgearbeitet wird. Allerdings soll Valve auch an weiteren Half-Life-Projekten arbeiten. Vielleicht kommt also irgendwann doch noch ein echtes Half-Life 3. (red, 29.11.2019)