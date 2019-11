Foto: APA

5G kann nicht nur rein für Mobilfunk genutzt werden. Die Medienbehörde KommAustria hat der Österreichischen Rundfunksender GmbH & Co KG (ORS) einen Pilotversuch für digitalen Rundfunk auf Basis des Mobilfunk-Übertragungsstandards 5G genehmigt. Es gibt dafür bis 30. Juni 2019 einen Kanal im 700-MHz-Band – diese Frequenzband ist mit 1. Juli 2020 europaweit harmonisiert dem Mobilfunk gewidmet und ist Teil der Versteigerung im Frühling.

Kahlenberg und in Liesing

Der Testbetrieb wird über die zwei Wiener Großsendeanlagen am Kahlenberg und in Liesing durchgeführt. Hintergrund ist das Potenzial von 5G als Träger für Rundfunksignale: Denn mittels Zusatztechnik kann das 5G-Signal für die Verbreitung von Digital-TV oder -Radio eingesetzt werden. Der Empfang ist dann via Smartphones, Tablets etc. möglich, allerdings ohne dass eine SIM-Karte nötig wäre oder das Mobilfunk-Datenvolumen belastet würde, erläuterte die Medienbehörde. (red, 29.11. 2019)