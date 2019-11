Niederlage für Thiem, Zuschauer-Bestwert für Servus TV: Das Finale in London gegen Stephanos Tsitsipas. Foto: APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Österreichs größere Privatsender feiern im November wieder einmal Höchstwerte: Dietrich Mateschitz' Fernsehkanal Servus TV meldet für dieses Monat die besten Quoten seiner Geschichte (vorläufige Werte bis Freitagfrüh). Update: Der ORF liegt im November insgesamt 0,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. ORF 1 hat im Gesamtpublikum zwei Prozentpunkte weniger Monatsmarktanteil, in der Zielgruppe unter 50 Jahren 2,3 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Spitzenwert mit Thiem

3,8 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum und 2,6 Prozent in der Werbezielgruppe unter 50 Jahren sind die Bestwerte für Servus TV. Auch dank der meistgesehenen Sendung in der Geschichte des Senders: Das ATP-Finale in London zwischen Dominik Thiem und Stephanos Tsitsipas erreichte live im Schnitt 677.000 Zuschauer, inzwischen sind es mit zeitversetzter Nutzung schon 695.000.

Neben dem Tennis-Spitzenwert berichtet Servus TV auch von neuen Bestwerten im Vorabend für die "Servus Nachrichten" um 18 und 19.20 Uhr, für "Servus am Abend" und für "Quizmaster" (in der Werbezielgruppe).

ATV größter Privatsender

Größter Privatsender für Österreich bleibt ATV mit 4 Prozent Monatsmarktanteil im Gesamtpublikum und 5,4 Prozent beim Publikum unter 50 Jahren. In der Werbezielgruppe steuert die aktuelle Staffel "Bauer sucht Frau" auf einen neuen Bestwert dieser Kuppelshow zu.

Fußball funkt, Topmodel weniger

"Austria's Next Topmodel" auf Puls 4 ging eher enttäuschend zu Ende. Der Konzernschwestersender von ATV kommt im November auf 3,4 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum und 4,8 Prozent in der Werbezielgruppe.

Fußball liefert auf Puls 4 deutlich solidere Quoten: Donnerstagabend etwa schauten im Schnitt 282.000 Menschen Rosenborg Trondheim gegen den Lask.

ORF 1 litt am Donnerstagabend sichtlich: "Dok 1" über die Träume der Hundertjährigen sahen noch 186.000 Menschen im Schnitt, bei "Talk 1" direkt danach halbierte sich die Zuschauerzahl beinahe auf 102.000 im Schnitt. Auf diesem Sendeplatz könnte sich ein nun geplantes wöchentliches Newsmagazin wiederfinden – "Magazin 1" wird ab Montag unter Protest der Redaktion von 30 auf 10 Minuten zusammengedampft und widmet sich künftig Unterhaltung und Promis. (fid, 29.11.2019)