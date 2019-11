Das Logo gibt es schon. Foto: imago images/Jürgen Heinrich

Es ist eine Meldung, die überrascht: der Berliner Flughafen "Willy Brandt" soll nach neuesten Schätzungen tatsächlich im kommenden Jahr fertiggestellt sein. Am 31. Oktober 2020, an Halloween also, soll der neue Großflughafen eröffnet werden. Neun Jahre später als ursprünglich geplant, soll er den überlasteten Flughafen Berlin-Tegel sowie jenen in Schönefeld am östlichen Stadtrand ablösen. Das teilten die Betreiber am Freitag mit. Technische Schwierigkeiten und Baumängel hatten die Eröffnung jahrelang nach hinten verschoben. (red, 29.11.2019)