In dieser Galerie: 2 Bilder Panik rund um die London Bridge. Foto: Dominic Lipinski/PA via AP Viel Polizei vor Ort. Foto: AP/Lipinski

Londoner Sicherheitskräfte haben am Freitagnachmittag die zentrale London Bridge über die Themse abgesperrt und auf einen Mann geschossen. Dieser hatte nach Polizeiangaben zuvor mehrere Menschen mit einem Messer attackiert und verletzt.

Laut Medienberichten gab es mindestens fünf Verletzte. Der "Guardian" berichtet, dass der angeschossene Tatverdächtige seinen Verletzungen erlag. Einem Bericht des Senders Sky News zufolge starb hingegen eine Person, die nicht der Täter sei. Zur Anzahl und Identität der Opfer hat die Polizei bislang noch keine Angaben gemacht.

"Die Polizei wurde um 13.58 Uhr wegen einer Messerattacke zur Brücke gerufen", hieß es in einer ersten Erklärung der Behörden. "Die Umstände des Vorfalls auf der London Bridge seien noch unklar", vermeldete die Polizei kurz darauf auf Twitter. "Vorsichtshalber behandeln wir den Zwischenfall als Terrorakt." Die Untersuchung des Vorfalls wurde daher von den Anti-Terror-Ermittlern von Scotland Yard übernommen.

Die U-Bahn-Station London Bridge auf der südlichen Seite der Themse, bei der sich zwei Linien kreuzen, wurde gesperrt. Ein Bombenalarm im Borough Market unweit des Bahnhofs erwies sich als falsch, der bei Touristen beliebte Markt wurde aber abgesperrt, weil sich möglicherweise ein Verdächtiger dort versteckt halten könnte.

Bürgermeister Sadiq Khan bat die Bürger Londons via Twitter, sich an die Anweisungen der Polizei zu halten. Er stünde mit dem Polizeichef in regem Kontakt.

Auf Videos und Fotos waren mehrere Polizeiautos, Busse und ein Lkw auf der London Bridge zu sehen, die die Fahrbahn blockierten. Ein 14-sekündiger Videoclip auf Twitter, zeigte drei Polizisten, die ihre Waffe auf einen Mann richteten, der auf dem Boden lag. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie zahlreiche Menschen das Gebiet fluchtartig verließen. Die Rettungskräfte sind nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot vor Ort.

2017 ereignete sich auf der London Bridge ein Anschlag, bei dem Terroristen einen Lieferwagen in Fußgänger steuerte und danach mit Messern wahllos Passanten angriffen. Acht Menschen kamen dabei ums Leben.

Anfang dieses Monats hatte Großbritannien die Terroralarmstufe von "schwerwiegend" auf "erheblich" hinabgestuft – die niedrigste Stufe seit 2014. (red, 29.11.2019)