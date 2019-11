Foto: ORF

14.00 ERICH KÄSTNER

Emil und die Detektive (D 1954, Robert A. Stemmle) Verfilmung des Kinderbuchklassikers nach dem Drehbuch von Billy Wilder: Der zwölfjährige Emil Tischbein soll die Ferien bei seiner Oma in Berlin verbringen. Auf der Zugreise lernt er Herrn Grundeis kennen, der ihm Zuckerln schenkt. Emil nickt ein und wacht erst in Berlin wieder auf. Sein gesamtes Geld und Herr Grundeis sind weg, mit einer Schar gewiefter Kinder nimmt Emil die Verfolgung auf. Bis 15.40, ORF 3

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Mit Peter Resetarits: Ein Steinbruch im Maltatal als Nachbar. / Eine Radtour endete im Spital. / Was haben Beschwerden über einen Schrottplatz in Wien bewirkt? Bis 18.20, ORF 2

18.00 DOKUMENTATION

Mord auf Malta: Der Fall Daphne Caruana GaliziaIm Oktober 2017 wurde Maltas bekannteste Journalistin Daphne Caruana Galizia ermordet. Die Filmemacher Tim Röhn und Gelareh Kiazand zeigen, wie sie zum Opfer einer mafiösen Elite wurde. Die Drahtzieher sind unbekannt, die Regierung versucht, das Gedenken an Galizia zu verhindern. Erst nach Festnahmen im November 2019 gibt es plötzlich Hoffnung auf Gerechtigkeit. Bis 18.55, Arte

20.15 SCHLECKWERK

Charlie und die Schokoladenfabrik(Charlie and the Chocolate Factory, USA/UK 2005, Tim Burton) Roald Dahls Märchen vom kleinen Buben, der einen Tag in der Schokoladenfabrik des exzentrischen Willy Wonka gewinnt, passt für Tim Burton perfekt. Johnny Depp ist als jenseitiger Süßwarenfabrikant ebenfalls in seinem Element. Bis 22.35, Sat1

20.15 HINTER DEN KULISSEN

Kaminer Inside: Friedrichstadt-Palast Das größte Revuetheater Europas feiert seine hundertjährige Bühnengeschichte. Schriftsteller Wladimir Kaminer begibt sich auf Entdeckungstour. Bis 21.00, 3sat

20.15 ALLES NUR SHOW

Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas Neue Teams, neue Herausforderungen, neue Reisen: Rapper Marteria, Ex-Fußballer Thorsten Legat, Komiker Simon Gosejohann und Schauspielerin Sophia Thomalla duellieren sich für Joko und Klaas um die Welt. Unterwegs sind sie in Taiwan, Russland, Mexiko. Die Abrechnung erfolgt im Studio. Bis 0.05, ProSieben

22.40 ACTION

Homefront (USA 2013, Gary Fleder) Der ehemalige Agent Phil Broker (Jason Statham) lebt mit seiner Tochter Maddy in einem kleinen Nest in Louisiana. Von Undercover-Einsätzen hat er die Nase voll. Als sich Maddy des aggressiven Mitschülers Jimmy mit gekonnter Kampftechnik erwehrt, wird Broker von der Vergangenheit eingeholt. Cassie, die Mutter des Schülers, wendet sich an ihren Bruder Gator. Der findet Brokers wahre Identität heraus und hetzt ihm eine brutale Biker-Gang auf den Hals. Fies. Bis 0.15, ORF1

23.20 SPURENSUCHE

Streetphilosophy: Erkenne das Böse! Wie erkennen wir das Böse, wenn es uns begegnet? Wie kommt es in die Welt? Steckt es möglicherweise sogar in jedem von uns? Ronja von Rönne begibt sich auf die Spur des Bösen. Bis 23.50, Arte