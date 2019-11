Magnus Riiber hebt die Hände hoch. Foto: APA/AFP/Lehtikuva/HEIKKI SAUKKOM

Ruka – Norwegens Nordische Kombinierer haben am Freitag in Ruka in Finnland zum Auftakt der Weltcup-Saison einen Vierfach-Erfolg gefeiert. Weltcup-Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber siegte überlegen 53,3 Sek. vor Espen Björnstad und 1:17,1 Min. vor Jens Luraas Oftebro. Das war schon das Ergebnis nach dem Springen bzw. vor dem 5-km-Langlauf. Der Sprung-Fünfte Jörgen Graabak wurde Vierter (1:51,7).

Dabei setzte sich der Norsker in einem Vierer-Pulk durch, an dessen Ende Martin Fritz auf Gesamtrang sieben kam (1:53,6). Der ÖSV-Athlet war nach dem Springen Vierter gewesen, sein Rückstand in der Loipe wuchs nur um 8,6 Sek. an. Vor ihm klassierten sich noch die Deutschen Fabian Rießle (1:52,9) und Manuel Faisst (1:53 3). Franz-Josef Rehrl wurde als zweitbester Österreicher (2:05,1) Achter.

Von den übrigen Athleten aus dem ÖSV-Team zeigte Thomas Jöbstl als Elfter auf (2:39,2), Philipp Orter wurde 14. (2:45,3). Weniger Erfreuliches gab es von und für Lukas Greiderer als 26. (4:24,5) und Lukas Klapfer als 27. (4:36,6), Paul Gerstgraser landete auf Endrang 37 (5:43,3).

Für das Wochenende sind in Ruka zwei weitere Bewerbe angesetzt, jeweils mit einem Sprung und einem 10-km-Langlauf. Es geht auch um die Ruka-Tour, der Athlet mit den meisten Weltcuppunkten über die drei Tage holt den Gesamtsieg. (APA; 29.11.2019)

Ergebnisse des Weltcups in der Nordischen Kombination in Ruka (Finnland) vom Freitag – 1. Saison-Bewerb (ein Sprung, 5 km Langlauf):

1. Jarl Magnus Riiber 13:30,7 Min. (1. Springen/18. im Langlauf) – 2. Espen Björnstad 53,3 Sek. zurück (2./34.) – 3. Jens Luraas Oftebro +1:17,1 (3./29.) – 4. Jörgen Graabak (alle NOR) 1:51,7 (5./24.) – 5. Fabian Rießle 1:52,9 (8./13.) – 6. Manuel Faisst (beide GER) 1:53,3 (5./26.) – 7. Martin Fritz 1:53,6 (4./27.) – 8. Franz-Josef Rehrl 2:05,1 (7./23.)

Weiter: 11. Thomas Jöbstl 2:39,2 (20./4.) – 14. Philipp Orter 2:45,3 (11./20.) – 24. Lukas Greiderer 4:24,5 (25./15.) – 37. Paul Gerstgraser (alle AUT) 5:43,3 (26./9.)

Weltcup (nach 1 Bewerb): 1. Riiber 100 Punkte – 2. Björnstad 80 – 3. Oftebro 60 – 4. Graabak 50 – 5. Rießle 45 – 6. Faisst 40 – 7. Fritz 36 – 8. Rehrl 32