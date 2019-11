Fieberhafte Suche nach dem Täter in Den Haag. Foto: EPA/SEM VAN DER WAL

Den Haag – Im Zusammenhang mit der Messerattacke in Den Haag hat die niederländische Polizei einen 35-jährigen Mann am Samstag festgenommen. In einer Erklärung beschrieb die Haager Polizei den Verdächtigen als Person "ohne festen Wohnsitz oder Aufenthaltsort". Bei dem Vorfall waren am Freitagabend drei Jugendliche verletzt worden.

Drei minderjährige Opfer

Bei der Messerattacke am Freitag hat der Täter anscheinend willkürlich auf seine Opfer eingestochen. Die drei Minderjährigen, die dabei am Freitagabend in einer belebten Einkaufsstraße verletzt wurden, kannten einander nicht. Das teilt die Polizei am Samstag mit.

Die Opfer seien ein 13-Jähriger aus Den Haag und zwei jeweils 15 Jahre alte Mädchen aus den nahegelegen Ortschaften Alphen aan den Rijn und Leiderdorp. Ihre Verletzungen wurden in einem Krankenhaus behandelt, alle drei konnten noch am Freitagabend nach Hause zurückkehren.

Die Polizei meldet die Entlassung der Verletzten aus dem Spital.

Die Fahndung war seit Freitag auf Hochtouren gelaufen: "Wir setzen alle verfügbaren Mittel ein – sichtbare sowie unsichtbare -, um den Tatverdächtigen dieser Messerattacke so schnell wie möglich zu finden", versicherte die Polizei in ihrer Mittelung. Sie hoffte dabei auch auf nützliche Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei appellierte an Menschen, die den Angriff auf der Grote Marktstraat unweit des Regierungsviertels beobachtet haben oder über Fotos oder Videos von dem Vorfall verfügen, sich zu melden. (APA, 30.11.2019)