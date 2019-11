Nutzer können Nachrichten in einem Zeitraum von einer Stunde bis einem Jahr automatisiert entfernen

Whatsapp. Foto: apa

Von anderen Apps wie Signal, Telegram oder Snapchat kennt man es bereits, nun zieht auch Facebooks populärer Messenger nach: Whatsapp bekommt eine Selbstzerstörungsfunktion. Wie bereits im Oktober bekannt wurde, testet das Unternehmen eine solche aktuell. In der Betaversion ist sie bereits im Einsatz – und laut des bekannten Whatsapp-Blogs WABetaInfo (via Yahoo News) dürfte der Start nicht allzu weit entfernt sein. Erwartet wurde das Feature nämlich bereits in der aktuellsten Version des Messengers.

Eine Stunde bis ein Jahr

Die Funktion erlaubt Usern, einen bestimmten, aus mehreren Optionen gewählten Timer einzustellen– anders als bei Telegram und Signal ist dieser allerdings etwas höher angesetzt. So beginnt das Limit bei einer Stunde – aktiviert man dieses, verschwinden Nachrichten nach Ablauf dieser Zeit. Das Maximum ist vergleichsweise hoch angesetzt und liegt in der aktuellen Betaversion bei einem Jahr.

Manuelle Löschung

Anbieter von selbstzerstörenden Nachrichten bewerben diese vor allem aus Datenschutzgründen. So verschwinden Nachrichten nicht nur auf dem eigenen Gerät, sondern auch auf jenem des anderen Users – wobei hier die Frage offen bleibt, ob diese auch dann verschwinden, wenn jemand eine ältere Person von Whatsapp nicht verwendet.

Bereits seit einiger Zeit bietet Whatsapp nämlich die Möglichkeit, Nachrichten manuell zu löschen – nutzt der Gesprächspartner aber eine sehr alte Version des Messengers, werden diese nicht entfernt. (red, 30.11.2019)