Flott: Marta Bassino. Foto: AP/Krupa

Auch der zweite Saison-Riesentorlauf bei den Damen hat ein neues Siegergesicht gebracht. Nach dem Auftakttriumph der Neuseeländerin Alice Robinson in Sölden gelang am Samstag in Killington (USA) der Italienerin Marta Bassino der Premierenerfolg. Bassino führt einen italienischen Doppelsieg 0,26 Sek. vor Federica Brignone an. Dritte wurde US-Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin.

Für die ÖSV-Damen setzte es an der US-Ostküste ein Debakel. Beste wurde Eva-Maria Brem auf Platz 16, Katahrina Truppe wurde 18. Ricarda Haaser stürzte schon im ersten Durchgang, Katharina Liensberger und Anna Veith verpassten knapp die Qualifikation für die 30er-Entscheidung. Ein Lichtblick war Katharina Huber. Die junge Niederösterreicherin qualifizierte sich als 60. und letzte Läuferin des ersten Laufs für die Entscheidung und belegte Platz 20. (APA, 30.11.2019)

Endstand:



1. Marta Bassino (ITA) 1:38,19

2. Federica Brignone (ITA) 1:38,45 +00,26

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1:38,48 +00,29

4. Michelle Gisin (SUI) 1:38,50 +00,31

5. Tessa Worley (FRA) 1:38,69 +00,50

6. Petra Vlhova (SVK) 1:38,84 +00,65

7. Viktoria Rebensburg (GER) 1:39,17 +00,98

8. Wendy Holdener (SUI) 1:39,31 +01,12

9. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:39,48 +01,29

10. Meta Hrovat (SLO) 1:39,53 +01,34

11. Sofia Goggia (ITA) 1:39,67 +01,48

12. Estelle Alphand (SWE) 1:39,81 +01,62

13. Coralie Frasse Sombet (FRA) 1:39,82 +01,63

14. Clara Direz (FRA) 1:39,98 +01,79

15. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:40,01 +01,82

16. Eva-Maria Brem (AUT) 1:40,14 +01,95

17. Alexandra Tilley (GBR) 1:40,20 +02,01

18. Katharina Truppe (AUT) 1:40,25 +02,06

19. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:40,32 +02,13

20. Katharina Huber (AUT) 1:40,35 +02,16

21. Marlene Schmotz (GER) 1:40,63 +02,44

22. Kristina Riis-Johannessen (NOR) 1:40,71 +02,52

23. Ana Bucik (SLO) 1:40,75 +02,56

24. Tina Robnik (SLO) 1:40,84 +02,65

25. Andrea Ellenberger (SUI) 1:40,88 +02,69

26. Francesca Marsaglia (ITA) 1:40,96 +02,77

27. Kristin Lysdahl (NOR) 1:41,32 +03,13

28. Nina O'Brien (USA) 1:41,39 +03,20

29. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:41,71 +03,52

30. Laura Pirovano (ITA) 1:41,96 +03,77

2. Durchgang:



1. Federica Brignone (ITA) 48,81

2. Alexandra Tilley (GBR) 48,96 +0,15

3. Mikaela Shiffrin (USA) 49,02 +0,21

4. Marta Bassino (ITA) 49,14 +0,33

5. Michelle Gisin (SUI) 49,16 +0,35

6. Estelle Alphand (SWE) 49,21 +0,40

7. Sofia Goggia (ITA) 49,28 +0,47

8. Tessa Worley (FRA) 49,29 +0,48

9. Mina Fürst Holtmann (NOR) 49,33 +0,52

10. Clara Direz (FRA) 49,38 +0,57

11. Katharina Huber (AUT) 49,44 +0,63

12. Marlene Schmotz (GER) 49,51 +0,70

13. Petra Vlhova (SVK) 49,56 +0,75

14. Kristina Riis-Johannessen (NOR) 49,59 +0,78

15. Wendy Holdener (SUI) 49,62 +0,81

Weiter:

22. Katharina Truppe (AUT) 49,96 +1,15

27. Eva-Maria Brem (AUT) 50,27 +1,46

1. Durchgang:

1. Marta Bassino (ITA) 49,05

2. Petra Vlhova (SVK) 49,28 +0,23

3. Michelle Gisin (SUI) 49,34 +0,29

4. Tessa Worley (FRA) 49,40 +0,35

5. Mikaela Shiffrin (USA) 49,46 +0,41

6. Viktoria Rebensburg (GER) 49,50 +0,45

7. Federica Brignone (ITA) 49,64 +0,59

8. Wendy Holdener (SUI) 49,69 +0,64

9. Meta Hrovat (SLO) 49,75 +0,70

10. Eva-Maria Brem (AUT) 49,87 +0,82

11. Coralie Frasse Sombet (FRA) 50,03 +0,98

12. Thea Louise Stjernesund (NOR) 50,08 +1,03

13. Mina Fürst Holtmann (NOR) 50,15 +1,10

14. Katharina Truppe (AUT) 50,29 +1,24

15. Sofia Goggia (ITA) 50,39 +1,34

Weiter:

21. Katharina Huber (AUT) 50,91 +1,86

U.a. nicht im 2. Durchgang:

32. Katharina Liensberger (AUT) 51,29 +2,24

35. Anna Veith (AUT) 51,32 +2,27

44. Franziska Gritsch (AUT) 52,15 +3,10

52. Chiara Mair (AUT) 52,73 +3,68

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:

Ricarda Haaser (AUT), Alice Robinson (NZL)