In dieser Galerie: 2 Bilder Nächstes Türl von Sabitzer. Foto: imago images/Eibner Dortmund kann es doch. Foto: imago images/Eibner

RB Leipzig hat am Samstagabend mit einem 3:2-Sieg beim Schlusslicht in Paderborn vorerst die Tabellenführung der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Ein Doppelschlag von Patrik Schick (3.) und ÖFB-Offensivspieler Marcel Sabitzer (4./Weitschuss) in der Anfangsphase stellte früh die Weichen auf Sieg für die Gäste, bei denen der Steirer Hannes Wolf erstmals im Kader stand.

Nach dem 3:0 durch Timo Werner (26.) schien die Partie schon entschieden. Doch unmittelbar nach der Auswechslung von Sabitzer (61.) fiel das 1:3 durch Streli Mamba (62.). Und nach dem 2:3 durch Klaus Gjasula (73.) mussten die Leipziger noch einmal um die fix eingeplanten drei Punkte zittern.

Auch beim 1:1 von Hoffenheim im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf hatte ein ÖFB-Legionär bei einem Treffer seine Beine im Spiel: Florian Grillitsch leistete den sehenswerten Assist zum 1:0 des Kroaten Andrej Kramaric (6.). Diese Führung der Hausherren hielt bis zur 87. Minute. Eine Minute zuvor war Grillitsch ausgewechselt worden.

Verpatztes Klinsmann-Debüt

Jürgen Klinsmann blieb bei seinem Debüt als Trainer von Hertha BSC ohne Zähler. Für die Mannschaft des 55-Jährigen setzte es in Berlin eine 1:2-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund. Es war der bereits fünfte "Nuller" en suite für die Hertha, die damit auf den Relegationsrang zurückfiel.

Dem Vorletzten Köln fehlen nach dem 1:1 im Heimspiel gegen Augsburg nur noch drei Zähler auf die Berliner. Der mittlerweile nach seiner Suspendierung für ein Match begnadigte ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch fehlte erneut im Augsburg-Kader. (APA, 30.11.2019)

Ergebnisse Samstag, 30.11.2019

Hertha BSC Berlin – Borussia Dortmund 1:2 (1:2)

1. FC Köln – FC Augsburg 1:1 (0:1)

Köln: Kainz ab 46., Schaub Ersatz;

Augsburg: Gregoritsch und Teigl nicht im Kader

1899 Hoffenheim – Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)

Hoffenheim: Posch spielte durch, Grillitsch bis 86., Baumgartner Ersatz, Zulj nicht im Kader; Düsseldorf: Suttner spielte durch, ohne Stöger (verletzt)

SC Paderborn – RB Leipzig 2:3 (0:3)

Leipzig: Sabitzer bis 61. mit Tor (4./0:2), Ilsanker und Laimer spielten durch, Wolf Ersatz