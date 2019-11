Philipp Aschenwald, Daniel Andre Tande und Anze Lanisek. Foto: APA/AFP/Lehtikuva/HEIKKI SAUKKOM

Ruka – Philipp Aschenwald hat am Samstag in Ruka seinen ersten Podestplatz im Skisprung-Weltcup erreicht. Nach den Disqualifikationen von Marius Lindvik (NOR) und Peter Prevc (SLO) im Finale landete der Tiroler auf dem zweiten Rang. Er hatte sich mit der Tagesbestweite von 143 m nach 129 m von der 14. Stelle verbessert. Der Norweger Daniel Andre Tande (131/142) wiederholte seinen Auftaktsieg.

Stefan Kraft (131/138) belegte den vierten Platz und landete damit unmittelbar vor seinem Salzburger Teamkollegen Daniel Huber (134,5/133,5), dem Halbzeit-Vierten. Tande verbesserte sich im Finale vom siebenten Rang, der Slowene Timi Zajc (137,5/127) fiel hingegen vom ersten auf den achten Platz zurück.

Lindvik und Prevc hatten nach ihren Sprüngen zunächst die Plätze zwei und drei eingenommen. Nach dem ersten Durchgang waren bereits die Norweger Johann Andre Forfang und Robert Johansson ebenfalls wegen nicht regelkonformer Anzüge disqualifiziert worden. (APA; 30.11.2019)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Ruka am Samstag:

1. Daniel-Andre Tande (NOR) 282,5 (131,0/142,0)

2. Philipp Aschenwald (AUT) 273,3 (129,0/143,0)

3. Anze Lanisek (SLO) 272,4 (136,5/135,0)

4. Stefan Kraft (AUT) 271,4 (131,0/138,0)

5. Daniel Huber (AUT) 270,3 (134,5/133,5)

6. Ryoyu Kobayashi (JPN) 267,3 (134,0/133,0)

7. Karl Geiger (GER) 263,5 (132,5/136,5)

8. Timi Zajc (SLO) 262,2 (137,5/127,0)

9. Jan Hörl (AUT) 259,3 (132,0/131,0)

10. Thomas Aasen Markeng (NOR) 253,0 (125,0/137,0)

11. Domen Prevc (SLO) 252,8 (123,0/135,0)

12. Dawid Kubacki (POL) 251,3 (123,5/135,5)

13. Piotr Zyla (POL) 250,2 (123,5/136,0)

14. Gregor Schlierenzauer (AUT) 246,5 (125,5/133,0)

15. Richard Freitag (GER) 237,3 (128,0/126,0)

16. Kamil Stoch (POL) 236,7 (128,0/118,5)

17. Junshiro Kobayashi (JPN) 236,4 (129,5/137,0)

18. Maciej Kot (POL) 231,6 (120,0/126,0)

19. Simon Ammann (SUI) 230,7 (123,5/127,0)

20. Pius Paschke (GER) 228,0 (123,5/129,0)

21. Niko Kytosaho (FIN) 227,5 (124,5/128,5)

22. Stefan Hula (POL) 224,9 (127,5/121,5)

23. Markus Eisenbichler (GER) 209,1 (121,5/114,5)

24. Robin Pedersen (NOR) 208,8 (130,0/109,5)

25. Constantin Schmid (GER) 208,0 (120,5/116,5)

26. Dominik Peter (SUI) 205,6 (121,0/112,0)

27. Jakub Wolny (POL) 205,2 (127,0/112,0)

28. Peter Prevc (SLO) 138,7 (139,0/134,0-disqualifiziert)

29. Marius Lindvik (NOR) 137,6 (136,5/142,5-disqu.)

30. Anze Semenic (SLO) 126,4 (131,5/136,0-disqu.)

Nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 36. Michael Hayböck (AUT); disqualifiziert im 1. Durchgang (Anzug): Johann Andre Forfang und Robert Johansson (beide NOR)