Gezogen. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Österreichs Fußball-Nationalteam trifft bei der EURO 2020 auf die Ukraine und die Niederlande. Der dritte Gegner in Gruppe C wird im Nations-League-Play-off Ende März ermittelt und könnte Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien oder Kosovo lauten. Das hat die Auslosung am Samstag in Bukarest ergeben. Ausgetragen werden die Partien in Amsterdam und Bukarest. (APA, 30.11.2019)

Die am Samstagabend in Bukarest vorgenommene Auslosung für die Fußball-EM 2020 ergab folgende Gruppeneinteilung:

Gruppe A in Rom und Baku: Italien, Schweiz, Türkei, Wales

Gruppe B in Kopenhagen und St. Petersburg: Belgien, Russland, Dänemark, Finnland

Gruppe C in Amsterdam und Bukarest: Ukraine, Niederlande, Österreich, Play-off-Sieger Pfad D (GEO, BLR, MKD, KOS) oder Rumänien aus Pfad A *

Gruppe D in London und Glasgow: England, Kroatien, Tschechien, Play-off-Sieger Pfad C (SCO, ISR, NOR, SRB)

Gruppe E in Bilbao und Dublin: Spanien, Polen, Schweden, Play-off-Sieger Pfad B (BIH, NIR, SVK, IRL)

Gruppe F in München und Budapest: Deutschland, Frankreich, Portugal (Titelverteidiger), Play-off-Sieger Pfad A (ISL, BUL, HUN/ROU nicht möglich) oder D *

* Wenn Rumänien den Play-off-Pfad A gewinnen sollte, dann würde es als Gastgeber in die Gruppe C kommen und der Sieger von Pfad D in die Gruppe F