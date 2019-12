In Australien werden telefonierende Autofahrer nun über ein neues System erkennt. Foto: Transport for NSW

In vielen Ländern ist es verboten, dass Autofahrer Smartphones bzw. Handys verwenden. Dennoch halten sich viele Fahrer nicht daran. In Australien kommen nun Kameras zum Einsatz, die erkennen, wenn ein Fahrer ein Handy verwendet. Die Geräte sind seit Sonntag in New South Wales im Einsatz.

Bei Tag und Nacht

Laut einem Bericht des "Guardian" handelt es sich um den weltweit ersten Einsatz solcher Geräte. Das System soll Handys und Smartphones sowohl am Tag als auch in der Nacht und unter allen Wetterbedingungen erkennen.



Wie in vielen anderen Staaten ist es auch in New South Wales nur dann legal hinter dem Steuer zu telefonieren, wenn man eine Freisprechanlage verwendet. Die Kameras sollen mithilfe Künstlicher Intelligenz erkennen, ob ein Fahrer ein Handy in der Hand hält. Die Aufnahmen werden danach nochmals von Menschen überprüft, wenn das System anschlägt.

Kritik

Polizei und Verkehrsbehörde hoffen damit bis 2021 die Anzahl der Todesopfer bei Verkehrsunfällen um ein Drittel reduzieren zu können. Es gibt jedoch auch Kritik an dem System. So wird befürchtet, dass es zu einer Flut von Gerichtsverfahren kommen werde, wenn Fahrer Einspruch einlegen und die Gerichte damit überfordert sein könnten.

In den ersten drei Monaten sollen Fahrer vorerst nur eine Verwarnung bekommen, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen. Danach wird eine Strafe von 344 Australischen Dollar fällig, umgerechnet etwa 211 Euro. (red, 1.12.2019)