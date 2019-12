Mariss Jansons galt als "Phänomen der Freundlichkeit". Foto: imago/Leemage

Seine ersten Jahre waren voll Kummer und Harm: Mariss Jansons, der am Sonntag verstarb, wurde am 14. Jänner 1943 in einem Versteck im jüdischen Ghetto von Riga geboren, die Familie seiner Mutter wurde fast zur Gänze von den Nazis umgebracht. Bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Opernhaus von Riga zum zweiten Zuhause für den Jungen: Vater Arvids arbeitete dort ab 1944 als Dirigent, die Mutter Iraida als Sängerin. Lettland war mittlerweile von der Sowjetunion besetzt.



Der Arbeitsplatz der Eltern wurde zur Inspirationsquelle für das Einzelkind, zuhause tanzte der Junge der Haushälterin Ballettszenen vor oder arrangierte Knöpfe und Briefklammern auf einem Tablett zu einem imaginären Orchester, das er mit einem Bleistift dirigierte. Der Vater wurde 1952 Assistent des legendären Jewgenij Mrawinskij bei den Leningrader Philharmonikern, Mutter und Sohn übersiedelten vier Jahre später in das heutige St. Petersburg. Auf der Zugfahrt in seine neue, fremde Heimat weinte der Junge bitterlich.

Mit demselben Fleiß, mit dem er als Dirigent später Partituren studierte, lernte der 13-Jährige Russisch. Nach dem Schulabschluss studierte Jansons am Leningrader Konservatorium Violine, Klavier und Orchesterleitung. Bei einem Meisterkurs vor Ort wurde 1968 Herbert von Karajan auf den talentierten Studenten aufmerksam und ermöglichte ihm ein Auslandsstudium in Wien beim großen Dirigentenausbildner Hans Swarowsky. Die Konzertsäle der Stadt waren Jansons ab 1969 zwei Jahre lang mehr Heimat als das Studentenheim in der Pfeilgasse. In Salzburg assistierte er Karajan bei den Festspielen mehrmals.

Zahlreiche Tourneen

Der Gewinn des Zweiten Preises beim Karajan-Wettbewerb 1971 beendete Jansons‘ Lehrjahre, er bekam in Leningrad eine Professur für Dirigieren (die er drei Jahrzehnte lang innehaben sollte) und wurde 1973 wie sein Vater Assistent des gestrengen Mrawinskij, den Jansons später als einen "Hypnotiseur" beschrieb. 1979 wagte Jansons den Schritt ins Ausland, als Chef der Osloer Philharmoniker pilotierte der leidenschaftliche Autofahrer das Orchester aus Norwegen auf zahlreichen Tourneen in die Formel Eins der Klangkörper.

Wie sein Vater Arvids zwölf Jahre zuvor erlitt Mariss Jansons 1996 bei einem Dirigat einen Herzinfarkt – doch er überlebte. Den Vorsatz, sein gewaltiges Arbeitspensum deutlich zu reduzieren, brach der Musikbegeisterte bald. Noch während seiner Amtszeit als Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra (1997-2004) wurde er Chefdirigent des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (ab 2003) und blieb es auch lange Jahre. Parallel dazu verantwortete er von 2004 bis 2015 die musikalischen Geschicke des Amsterdamer Concertgebouw Orchesters. In Amerika sei man als Musikdirektor der "Big Boss" und dürfe alles allein entscheiden, in Europa werde in den Orchestern alles demokratisch entschieden, resümierte Jansons seine diesbezüglichen administrativen Erfahrungen.

Obschon er Ludwig van Beethoven als seinen Lieblingsdirigenten nannte, wurde Jansons als Konzertdirigent neben seinen Strauss- und Strawinsky-Deutungen speziell für seine Interpretationen der Symphonien Dimitrij Schostakowitschs gerühmt (den er als Teenager selbst noch kennenlernen durfte); als einer, der wie der Komponist im totalitären Sowjet-Regime aufgewachsen war, war es Jansons ein leichtes, die inhaltlichen Doppeldeutigkeiten der 15 Werke zu erkennen.

Früher als andere etablierte Orchesterleiter lernte er die interpretatorischen Anregungen und Erkenntnisse, die von Originalklangkünstlern wie Nikolaus Harnoncourt oder Frans Brüggen aufgebracht wurden, zu schätzen. Aufgrund des zeitraubenden Probeaufwands gab Jansons der Oper in seinem Wirken als Dirigent verhältnismäßig wenig Raum, bei den Salzburger Festspielen leitete er die Wiener Philharmoniker bei den Neuinszenierungen von Schostakowitschs "Lady Macbeth von Mzensk" (2017) und Tschaikowskys Pique Dame (2018).

Enge Bindung nach Wien

Mit den Wiener Philharmonikern unterhielt Jansons eine enge Bindung, dreimal leitete er das so traditionsreiche wie prestigeträchtige Neujahrskonzert: 2006, 2012 und 2016. Dieses Konzertereignis habe für ihn "fast etwas Heiliges", erklärte Jansons. Die Arbeit mit Jugendorchestern und musikpädagogische Projekte waren für Jansons von großer Wichtigkeit, eine umfassende Bildung auch des Herzens sah er als unabdingbar an für eine positive Weiterentwicklung der Gesellschaft. Mariss Jansons, der im Sommer bei den Salzburger Festspielen "Boris Godunow" hätte dirigieren sollen, ist am Sonntag in seinem Haus in St. Petersburg 76-jährige gestorben (Stefan Ender, 1.12.2019)