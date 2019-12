Erinnerungen an #TheDress und Yanny vs. Laurel werden wach

Ein Schaukelproblem geistert durchs Netz. Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Das Netz hat wieder einmal einen Streitfall. Ein Tiktok-Video, das seit einigen Tagen im Netz diskutiert wird, zeigt eine schaukelnde Person. Die Frage, die sich Nutzer stellen: in welche Richtung blickt die Person?

Nach vorne oder hinten?

Schaukelt sie mit dem Blick Richtung Kamera oder von ihr weggerichtet? In sozialen Netzwerken wird die optische Täuschung mittlerweile sogar mittels Skizzen analysiert. Je nachdem welchen Bezugspunkte man wählt, sieht man die Person in eine andere Richtung schaukeln. Manche Nutzer sehen die Person nur in eine Richtung schaukeln, bei anderen wechselt die Richtung.

Das Video erinnert an die Diskussion um die Farbe eines Kleides, die vor einigen Jahren das Netz hochkochen ließ. Oder auch an ein Hörbeispiel, bei dem einige Nutzer der Wort "Yanny" und andere "Laurel" hörten.

Alle drei Video fallen in den Bereich optischer bzw. akustischer Illusionen. Im Netz findet man aber auch zahlreiche Videos, bei denen die eigene Aufmerksamkeit absichtlich auf die Probe gestellt wird. Hier eine kleine Auswahl:

Whodunnit?

Ein alter Klassiker auf Youtube ist "Whodunnit?". Dabei geht es nur vorgeblich darum herauszufinden, wer der Mörder in dem kurzen Video ist – tatsächlich sollte man sein Augenmerk darauf richten, was im Hintergrund alles passiert. Bei dem Video handelt es sich um eine Anzeige der Londoner Verkehrsbehörde aus dem Jahr 2008, die damit auf Achtsamkeit im Straßenverkehr aufmerksam machen wollte.

dothetest

The Monkey Business Illusion

Bei "The Monkey Business Illusion" gibt es eine konkrete Aufgabe. Der Zuseher soll zählen, wie oft die Spieler in weißen T-Shirts den Ball abspielen. Spoiler: es passiert noch etwas anderes, auf das man eventuell achten sollte. Entwickelt wurde das Experiment von den Psychologen Daniel Simons und Christopher Chabris, die 2004 dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden.

Daniel Simons

Vergleichen Sie die Bilder

Bekannt aus Zeitschriften ist das Spiel der zwei vermeintlich identischen Bilder. Aufgabe dabei ist, die Abweichungen im zweiten Bild zu entdecken. Derartige Tests gibt es auch auf Youtube – in diesem Beispiel vom Channel Bright Side haben Nutzer jeweils 30 Sekunden Zeit, um ein kleines Detail zu entdecken.

BRIGHT SIDE

Welche Youtube-Videos mit Rätsel und optischen Illusionen kennen Sie noch? Posten Sie Ihre Favoriten! (red, 28.12.2019)