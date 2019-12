Gut gespielt. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Marko Arnautovic hat am Sonntag in der letzten Runde der chinesischen Fußball-Meisterschaft vier Tore erzielt. Zudem lieferte der ÖFB-Teamspieler beim 6:0-Heimerfolg seines Clubs Shanghai SIPG über den Vorletzten Shenzhen einen Assist. Shanghai beendete die Saison sechs Punkte hinter Meister Guangzhou an der dritten Stelle, Arnautovic brachte es in elf Liga-Partien auf neun Treffer. (APA, 1.12.2019)