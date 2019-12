Ganz gut: James Harden. Foto: USA TODAY Sports/Erik Williams

James Harden hat am Samstag in der National Basketball Association (NBA) eine Galavorstellung gezeigt. Der 30-Jährige steuerte zum 158:111-Kantersieg seiner Houston Rockets gegen die Atlanta Hawks gleich 60 Punkte bei und schaffte das, obwohl er im letzten Viertel gar nicht mehr zum Einsatz kam. Zum vierten Mal knackte der siebenfache All-Star die 60er-Marke, sein persönlicher Rekord liegt bei 61.

Harden steigerte sich von Viertel zu Viertel (13, 18, 29), verwertete 16 von 24 Würfen aus dem Spiel heraus, wobei er es auf acht Dreier brachte. Nun befindet sich der US-Amerikaner auf einer Stufe mit Michael Jordan, der ebenfalls viermal in seiner Karriere zumindest 60 Punkte schaffte. Noch öfter gelang dieses Kunststück nur Wilt Chamberlain (32) und Kobe Bryant (6). "Es ist, wie alles andere, was er macht – unglaublich", sagte Houstons Trainer Mike D'Antoni. "Das ist eine großartige Liste, das sind die Jungs, die ich versuche, einzuholen", sagte Harden. Nach der Karriere werde sein Name hoffentlich für immer auf dieser Liste stehen bleiben.

Viele Punkte

Die 158 Punkte von Houston waren die zweitmeisten des Clubs in dieser Saison, am 30. Oktober hatte man in einem Krimi die Washington Wizards mit 159:158 besiegt. Während die Rockets zum 13. Mal in der laufenden Saison als Sieger die Halle verließen, kassierte Atlanta kassierte trotz 37 Punkten von Die Hawks schon die zehnte Niederlage in Folge. Über ihren bereits 17. Saisonerfolg durften sich die Milwaukee Bucks freuen, die gegen die Charlotte Hornets mit 137:96 klar die Oberhand behielten. (APA, 1.12.2019)

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

Houston Rockets – Atlanta Hawks 158:111,

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 137:96,

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers 119:116,

Sacramento Kings – Denver Nuggets 100:97 n.V.