"Das Fernsehen versetzt die Menschheit ja in eine kuriose Lage. Durch die Erzählung von immer gleichen Geschichten ermöglicht es dem Publikum, den Ausgang einer Story vorherzusehen, auch wenn diesem das Milieu überhaupt nicht vertraut ist. Am Sonntag im Tatort "Querschläger" funktioniert das in allerbester oder eben allerschlechtester Manier", schreibt Birgit Baumann im TV-Tagebuch des STANDARD. "Herausragend und herausreißend allerdings ist Milan Peschel. Sein Ausbruch aus den geordneten Bahnen rettet die matte Story halbwegs. Aber am Schluss muss er natürlich ins Gefängnis. Eh klar, auch das war vorauszusehen."