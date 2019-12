Dirigent Mariss Jansons ist im Alter von 76 Jahren gestorben Foto: epa, SIGI TISCHLER

Wien – Der ORF ändert in memoriam Mariss Jansons sein Programm: Der "Kulturmontag" (2. Dezember ab 22.30 Uhr in ORF 2) bringt einen Nachruf auf den lettischen Stardirigenten, die "matinee" am 8. Dezember zeigt um 9.05 Uhr Robert Neumüllers Porträt "Mariss Jansons – Musik ist die Sprache von Herz und Seele" und ORF III plant u.a. für den Montag eine "Kultur Heute"-Spezialsendung um 19.45 Uhr.

Auf Ö1 wird am Montag im "Pasticcio" (8.20 Uhr) und in "Des Cis" (11.30 Uhr) an Mariss Jansons erinnert, außerdem ist am 7. Dezember "Apropos Klassik" (15.05 Uhr) dem Dirigenten gewidmet. (APA, 1.12.2019)