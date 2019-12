Man kennt das: Mikaela Shiffrin führt. Foto: AP/ Krupa

Killington (Vermont) – Eine überlegene Führung von Mikaela Shiffrin hat der erste Durchgang des Weltcup-Slaloms am Sonntag in Killington gebracht. Die US-Amerikanerin, bereits dreimal Torlauf-Siegerin bei ihrem Heimrennen, liegt 1,13 Sekunden vor der Slowakin Petra Vlhova und 1,74 vor der Schweizerin Wendy Holdener. Dahinter folgten die Österreicherinnen Katharina Liensberger (2,03) und Katharina Gallhuber (2,39).

Auch Katharina Huber als Achte nach 30 Läuferinnen mischt noch vorne mit (2,79). Katharina Truppe, die Dritte von Levi, schied aus. (APA, 1.12.2019)

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der Damen am Sonntag in Killington (USA) – Stand nach dem ersten Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 51,98

2. Petra Vlhova (SVK) 53,11 +1,13

3. Wendy Holdener (SUI) 53,72 +1,74

4. Katharina Liensberger (AUT) 54,01 +2,03

5. Katharina Gallhuber (AUT) 54,37 +2,39

6. Christina Ackermann (GER) 54,65 +2,67

7. Michelle Gisin (SUI) 54,75 +2,77

8. Katharina Huber (AUT) 54,77 +2,79

9. Anna Swenn-Larsson (SWE) 54,80 +2,82

10. Roni Remme (CAN) 55,14 +3,16

11. Federica Brignone (ITA) 55,39 +3,41

12. Kristin Lysdahl (NOR) 55,68 +3,70

13. Lena Dürr (GER) 55,70 +3,72

14. Laurence St-Germain (CAN) 55,76 +3,78

15. Irene Curtoni (ITA) 55,77 +3,79

Weiter:

20. Chiara Mair (AUT) 56,04 +4,06

26. Franziska Gritsch (AUT) 56,73 +4,75

Nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert u.a.:

39. Michaela Dygruber (AUT) 58,00 +6,02

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Katharina Truppe (AUT), Paula Moltzan (USA), Estelle Alphand (SWE), Meta Hrovat (SLO), Erin Mielzynski (CAN)