Der neue, gar nicht so alte Mann auf der Arsenal-Bank: Freddie Ljungberg. Foto: AP/Davy

Zwei Tage nach der Trennung von Trainer Unai Emery hat Arsenal in der englischen Fußball-Premier-League im ersten Spiel unter Interimscoach Freddie Ljungberg nur 2:2 gespielt. Die "Gunners"-Tore im Stadion Carrow Road erzielte Pierre-Emerick Aubameyang per Elfer (29. Min.) und nach einem Eckball (57.). Norwich war zuvor durch Teemu Pukki (21.) und Todd Cantwell (45.+2) jeweils in Front gegangen.

Die Mannschaften zeigten am 13. Spieltag eine unterhaltsame, offensiv geführte Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten. In der Premier-League-Tabelle liegt Arsenal abgeschlagen auf dem achten Platz und hat sieben Punkte Rückstand auf Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Das Remis in Norwich war bereits das achte Pflichtspiel hintereinander ohne Sieg für die Londoner. Norwich City ist mit elf Punkten Vorletzter. (APA, 1.12.2019)