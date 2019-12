Harads – Mit dem Arctic Bath bekommt Schwedisch-Lappland eine neue Hotelattraktion. Inspiriert von der in der Gegend rund um Harad einst ansässigen Holzwirtschaft, erinnert die Architektur des auf dem Fluss Lule älv schwimmenden Bades an ein aus Baumstämmen errichtetes Vogelnest. Das Design geht auf Bertil Harström und Johan Kauppi zurück, die 2013 die ersten Skizzen für die Außenseiten des schwimmenden Hotels gezeichnet haben.

Das Arctic Bath erinnert an ein Vogelnest, das auf einem Fluss treibt. Foto: Arctic Bath/Anders Blomqvist

Im Sommer kann man in dem speziellen Spa sonnenbaden und im Winter im vier Grad Celsius kalten Fluss schwimmen, während das Gewässer rund um das Arctic Bath zugefroren ist. Ergänzt wird das Angebot durch allerlei Wellnessangebote, Saunen, et cetera. Untergebracht sind die Gäste des Arctic Bath in zwölf baulich getrennten Appartements am Ufer des Flusses, die teilweise ins Wasser reichen. Das gesamte Areal erstreckt sich über 1.543 Quadratmeter. Ursprünglich war die Eröffnung für Anfang 2019 vorgesehen.

Untergebracht sind die Gäste in Appartements am Flussufer. Foto: Arctic Bath

Neben Schönheitsbehandlungen und Massagen bietet das Boutique-Hotel seinen Gästen auch geführte Wanderungen, Elch- und Bärensafaris, Treffen mit Samen und Nordlichttouren an. Die Gründer des Hotels betreiben, auch in Harads, bereits seit 2004 sehr erfolgreich das naturnahe Treehotel mit sieben Gästezimmern, die in Bäumen hängen. (red, 2.12.2019)