572 Stunden Spielzeit kamen so zusammen – Geld und Reichweite zählen zu Beweggründen

Andrew "GiantWaffle" Bodine wird jetzt erstmal schlafen. Er spielte im November täglich 19 Stunden und schaffte dadurch einen Weltrekord. Foto: "GiantWaffle"

Andrew "GiantWaffle" Bodine hat es geschafft: Er streamte in nur einem Monat 572 Stunden. Im November zeigte sich der 26-jährige US-Amerikaner täglich 19 Stunden vor der Kamera. In der restlichen Zeit war er im Fitnesscenter oder Bett. "GiantWaffle" hat damit einen neuen Weltrekord erzielt, die bisherige Bestleistung waren 569 Stunden. "Streamvember 2019 ist geschafft. Jetzt wird erstmal geschlafen", twitterte der 26-Jährige sichtlich erleichtert.

Monatelange Vorbereitung

Um 19 Stunden täglich zu streamen und zu spielen, bereitete sich der US-Amerikaner monatelang vor. So reduzierte er seinen Schlaf, stieg auf gesunde Ernährung um und versuchte auch, sich möglichst viel zu bewegen. Die Beweggründe von Bodine sind schnell erklärt: Er wollte mit seinem Weltrekord aus der Masse stechen, um mehr Zuschauer anzuziehen. "Ich hab dadurch vier bis zehn Mal so viele Zuschauer, Besucher und auch Abonnenten", sagt er gegenüber Kotaku.

"Ich liebe Schlaf"

Während seines Laufs spielte der 26-Jährige unterschiedliche Games. Darunter Red Dead Redemption 2, Luigi's Mansion 3, Escape From Tarkov, Rocket League, Factorio und Rainbow Six Siege. Death Stranding bezwang der Streamer in rund 30 Stunden. Nun wird sich Bodine wohl aber eine kleine Pause gönnen, wobei Urlaub für Streamer mit einem finanziellen Verlust einhergeht. "Ich liebe Schlaf", twitterte der 26-Jährige ein Tag nach seinem Weltrekord. (red, 2.12.2019)