Mit Man Standing gibt es nun eine Parodie von Death Stranding. Entwickelt wird dieses von Alfina Gamers, sie agieren zugleich auch als Publisher. Das Game erscheint bereits am 10. Dezember – zum Preis ist bislang nichts bekannt. Auf Steam gibt es bereits erste Screenshots und Gameplay-Videos, die verdeutlichen, dass es die Entwickler nicht allzu ernst meinen. Auch die Beschreibung zeigt auf, dass es sich bei Man Standing um Satire handelt.

"Allein in einem schizophrenen Delirium"

"Man Standing ist ein Survial-Game in einer offenen, endlosen Welt. Der Spieler muss die Bürde auf seinen Schultern tragen, dass er die einzige überlebende Person ist und sich inmitten in einem schizophrenen Delirium befindet. All das ist aber nicht so einfach – auf dieser gefährlichen Reise trifft man auf böse Gegner und Anomalien, die dich stören werden. Du wirst das aber nicht zulassen!", steht in der Beschreibung unter anderem. Die Rede ist auch von Grafik der nächsten Generation, einem tiefgehenden Plot und über vierzig Stunden Gameplay.

Spiel soll sich Mechaniken von "Heavy Rain" ausborgen

Sämtliche Verweise auf Death Stranding werden von den Entwicklern abgestritten. Allerdings soll sich das Spiel viele Mechaniken von Heavy Rain ausborgen. "Fällt allerdings kein vorschnelles Urteil! Heavy Rain hat eine komplett andere Geschichte", werden Spieler beruhigt. Das Game soll "Blut" und "Gewalt" beinhalten. Auch in den Systemanforderungen erlauben sich die Entwickler einige Scherze. Um ein Spiel bei Steam anzubieten, werden übrigens 100 Dollar fällig. Allzu billig war dieser Scherz also nicht.

Wird das Spiel überhaupt erscheinen?

Ob das Game überhaupt erscheint, ist ebenso offen. So ist in den Richtlinien von Steam festgelegt, dass "Trolling" verboten ist. Vielleicht verschwindet Man Standing also noch vor dem Release. Das zugehörige Gameplay-Video zu dem Spiel ist eine Aneinanderreihung von skurrilen Szenen. So ist die verwendete Schriftart etwa Comic Sans, die Spielfigur tanzt dann mit einer unsichtbaren Figur, die wiederum dann mit einer Bazooka und kotzend zurückkommt. Zudem kämpft man gegen fliegende Haie. Als Produzent ist zuletzt Hideko Kogimba angegeben. (dk, 2.12.2019)