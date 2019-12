10. Kanarische Inseln – bis zu sechseinhalb Sonnenstunden pro Tag

Wer nicht so weit fliegen und mehrere Stunden Zeitverschiebung umgehen möchte, für den sind die Kanaren genau das Richtige. Hier gibt es mit rund sechseinhalb Stunden Sonne am Tag zwar nicht so viel Sonnenschein wie in der Karibik oder in Asien – um die warmen Sonnenstrahlen zu genießen, reicht es aber allemal. Ob Gran Canaria, Teneriffa oder Fuerteventura: Auf den Inseln im Atlantik lässt sich neue Energie tanken und die Sonne am Strand genießen.