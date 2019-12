Peter Sidlos Bestellung zum Finanzvorstand hat die Affäre Postenschacher ins Rollen gebracht. Foto: picturedesk/Reither

Wien – Peter Sidlo ist seinen Job als Finanzvorstand der Casinos Austria AG (Casag) los. Das hat der Aufsichtsrat des Glücksspielkonzerns in einer Sitzung am Montagvormittag beschlossen. Um 8 Uhr 30 hat das Zusammentreffen der Kontrollore des teilstaatlichen Unternehmens begonnen – als Erste das Wort ergriffen hat dann aber gleich die Vorstandschefin, Bettina Glatz-Kremsner. Sie schilderte die prekäre Situation im Unternehmen, das nun rund um die Bestellung Sidlos zum Finanzvorstand seit Monaten in den Schlagzeilen steht, und die schlechte Stimmung unter den Mitarbeitern.

Deren Unmut entzünde sich vor allem daran, dass Entscheidungen der Verantwortlichen fehlten. Glatz-Kremsner, seit Mai Vorstandsvorsitzende und zuvor jahrelang Finanzchefin der Casag, appellierte denn an den Aufsichtsrat, er möge rasche und klare Entscheidungen treffen. Das hat DER STANDARD aus Aufsichtsratskreisen erfahren.

Belegschaftsvertreter für Abberufung Sidlos

Als Nächstes meldeten sich die im Aufsichtsrat vertretenen Belegschaftsvertreter zu Wort – und sie legten ein paar Gänge zu. Inhaltlich unterstützten sie die Darstellung Glatz-Kremsners – und stellten letztlich den Antrag, Sidlo abzuberufen, aus wichtigem Grund, wie das im Aktiengesetz heißt. Es spiele in dem Zusammenhang kaum eine Rolle, ob Sidlo im juristischen Sinne schuldig oder unschuldig sei – es gehe nur darum, ob er gut fürs Unternehmen sei, argumentierten die Belegschaftsvertreter sinngemäß. Und das sei nicht der Fall.

In der sogenannten Causa Postenschacher ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts der Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue. Es geht um den Vorwurf, im Rahmen der Bestellung seien Deals zwischen FPÖ und Novomatic gelaufen, zudem geht es um die Kosten, die die vorzeitige Auflösung der Verträge der bis dahin amtierenden zwei Vorstandsmitglieder verursacht hat. Als Beschuldigte werden neben Exvizekanzler Heinz-Christian Strache und Ex-FPÖ-Mandatar Johann Gudenus und Ex-FPÖ-Bezirkssrat Peter Sidlo auch Casag-Aufsichtsratsmitglieder geführt: der Präsident des Gremiums, Walter Rothensteiner, und zwei seiner Stellvertreter, Novomatic-Chef Harald Neumann und Josef Pröll. Zudem sind Exfinanzminister Hartwig Löger, Ex-Staatssekretär Hubert Fuchs und der frühere Generalsekretär im Finanzministerium und heutige Öbag-Chef, Thomas Schmid, beschuldigt. Alle Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe, und es gilt die Unschuldsvermutung.

Bericht der Prüfer

Der Aufsichtsrat hat sich am Montag getroffen, um über den internen Prüfbericht zu beraten, den der Präsident selbst in Auftrag gegeben hat. Erstellt wurde dieser von Rechtsanwalt Georg Schima und Forensikern der Wirtschaftsprüfungskanzlei KPMG. Zur Kontrolle über das Prozedere der Untersuchung war Anwalt Stephan Frotz zugezogen, das hatte die tschechische Sazka-Group verlangt. Ihre Vertreter im Aufsichtsrat waren von Anfang an gegen Sidlos Bestellung gewesen, hatten Rothensteiner von ihm abgeraten und sich bei der Entscheidung dann der Stimme enthalten. (Renate Graber, 2.12.2019)