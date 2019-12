Die junge Spitzenköchin Lisa Wieland leitet in London im Restaurant Cut 45 Park Lane von Wolfgang Puck die Küche. Ursprünglich stammt sie aus Kärnten und dort ist auch der Verlag Heyn angesiedelt, in dem sie im Sommer ihr erstes Kochbuch mit dem Titel "Back to the Roots" veröffentlicht hat. Darin beschreibt Wieland, wie sie zum Kochen kam und versammelt darin Rezepte (auf Deutsch und auf Englisch), die sie auf ihrer kulinarischen Karriere begleitet haben.

Wir haben ein Gericht daraus nachkocht, das auch gut als Vorspeise für ein festliches Menü passt. Allerdings haben wir zwei kleine Änderungen vorgenommen: Das Schwarzbrot für die Chips haben wir nicht selbst gebacken und die Roten Rüben mangels Verfügbarkeit in Normalgröße und in Stücke zerteilt.

Für 4 Personen benötigt man:

200 g Schwarzbrot

300 g Räucherforellenfilets

100 g Mayonnaise, selbstgemacht

1 EL Kren, gerieben

1 Zitrone

etwas Salz & Pfeffer

250 g Mini-Rote-Rüben (wir haben normal große genommen)

50 ml Olivenöl

1 Apfel

10 g Zucker

Basilikum