Kleines Mädchen geht im Weihnachtstrubel am Bahnhof verloren, das Kind hilft einer Straßenmusikantin mit Essen von McDonalds

Die kleine Ida ist wieder da, die Eltern und McDonalds sind überglücklich. Foto: Screenshot

McDonalds wirbt im neuen Weihnachtsspot für Empathie und Achtsamkeit gegenüber Mitmenschen. In dem rund zweiminütigen Spot wird die Geschichte der kleinen Ida und ihrer Eltern erzählt, die im Weihnachtstrubel am Bahnhof verloren geht. Die Eltern suchen verzweifelt, doch Ida bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Am Ende sitzt das Mädchen bei einer Straßenmusikantin, der sie Essen von McDonalds brachte.

Der Fastfood-Konzern setzt mit diesem emotionalen Spot ein Zeichen, seine Mitmenschen nicht aus dem Blick zu verlieren. In den Jahren zvor stand das McDonald's-Monopoly im Mittelpunkt. Diese Aktion gibt es dieses Jahr auch wieder. Sie startete am 14. November. Aufgrund einer Panne wurde der Hauptgewinn von je 100.000 Euro versehentlich bereits vier Mal ausgeschüttet.

Die Langfassung des Films ist seit 2. Dezember online. In Kürze sollen Cutdowns im TV, im Kino und weiteren digitalen Medien folgen, berichtet wuv.de.

Die Kreation lag bei Leo's Thjnk Tank, München, eine von mehreren Agenturen, die für den Fastfood-Filialisten arbeiten. (red, 2.12.2019)