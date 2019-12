Das Angebot von Amazon ist ein äußerst breites, kaum ein Thema zu dem sich bei dem Online-Händler nicht ein passendes Produkt finden lässt. Möglich wird dies nicht zuletzt durch die Kooperation mit Drittanbietern. Doch genau diese Zusammenarbeit bringt das Unternehmen nun scharfe Kritik ein.

Trivialisierung des Massenmords

Über Amazon wurden mehrere Produkte mit Motiven aus dem Konzentrationslager Auschwitz verkauft. Neben Weihnachtsschmuck in Stern- oder Glockenform, fanden sich entsprechende Bilder auch auf Flaschenöffnern. Abgebildet waren etwa jene Bahngleise, über die die Gefangenen in das Vernichtungslager transportiert wurden. Rund 1,1 Millionen Menschen – vor allem Juden und Jüdinnen – wurden zwischen 1940 und 1945 in Auschwitz ermordet.

Entdeckt wurde das Ganze von der offiziellen Gedenkstätte in Auschwitz, die daraufhin Amazon via Twitter zur Entfernung dieser Produkte aufforderte. Der Online-Händler kam dieser Aufforderung zwar relativ rasch nach, doch bald zeigte sich, dass das Problem größer als zunächst angenommen ist. So fanden andere Nutzer auch ein Mousepad mit Aufnahmen von Auschwitz sowie weiteren Christbaumschmuck. Die KZ-Gedenkstätte übte denn auch scharfe Kritik an Amazon, der Verkauf solcher Produkte sei "verstörend und respektlos" heißt es.

Richtlinien

Gegenüber CNN sieht Amazon die Verantwortung allerdings bei anderen: Alle Verkäufer müssten sich an die eigenen Richtlinien halten, das sei hier ganz klar nicht der Fall gewesen. Insofern habe man die betreffenden Produkte auch umgehend entfernt. Amazon ist dabei übrigens nicht der einzige Händler, der mit solchen Problemen zu kämpfen hat. So werden einige der erwähnten Motive auch über Wish.com vertrieben. (red, 2.12.2019)