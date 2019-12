Minimalinvasive Chirurgie ist in aller Munde, aber wer wirklich Nägel mit Köpfen in imaginäre Bretter hämmern will, der geht doch gleich zum Aurachirurgen. Nicht nur der eine oder andere Energetiker oder Heilpraktiker bietet die imaginärinvasive chirurgische Technik an, auch Ärzte führen Aurachirurgie im Portfolio. Die Wiener Allgemein- und Ganzheitsmedizinerin Eva Polleres klärt uns auf: diese sehr sanfte Art der Intervention "findet außerhalb des menschlichen Körpers im elektromagnetischen bzw. feinstofflichen Feld unseres Körpers statt."

Das erspart uns und Polleres nicht nur den Einsatz von Anästhetika, die Ärztin macht sich auch nicht die Finger schmutzig, es fließt kein Blut, es bleiben keine Narben zurück und niemand fängt sich dabei einen Krankenhauskeim ein. Aurachirurgie wird laut Polleres eingesetzt bei: chronischen Schmerzen, Burnout, Depressionen, Angstzuständen, Gewichtsproblemen, Atemwegserkrankungen, Magen- und Darmerkrankungen, Mangel an Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl.

En Techniker aus Lichtenstein ist der Doyen der Aurachirurgie

Der Doyen und Lehrmeister der Aurachirurgie, auf den sich auch Polleres beruft, ist der 75-jährige Liechtensteiner Gerhard Klügl. Der ehemalige Mitarbeiter des Patentamts in München ist zwar kein Arzt, er operiert aber mit offensichtlichem Spaß an der Sache und mit bloßen Händen in der "Energiesphäre". Hie und da fuchtelt er mit einem Skalpell und anderen chirurgischen Zangen und Messern in der Aura seiner Pateinten herum. Angenehm sanft erscheint die Arbeit mit Surrogaten. Der Aurachirurg kritzelt dabei in einem anatomischen Bilderbuch, der Patient gibt derweil Feedback, ob er eh auch was spürt.

Spiritbalance

Ein Naturheilpraktiker stierlt in vergangenen Leben herum

Ebenfalls ein Schüler Klügls ist der Salzburger "Heilpraktiker" Harald Auer. Seine Webseite verrät, dass er sein Leben "dem Wissen um Körper und Geist gewidmet" hat. Der Auraanalyst Auer stierlt nicht nur in der Aura unserer Existenz herum, sondern auch in unseren vergangenen Leben. "In unserer Aura sind alte Konflikte und Traumata aus diesem und den vergangenen Leben abgespeichert." Auer warnt allzu unbekümmerte Patienten, Aurachirurgie als Partygag zu missbrauchen. "Die Diagnose kann ungeahntes zu Tage bringen. Achtsames Vorgehen ist unumgänglich." Hat Auer die karmischen Wunden einst offengelegt, geht es zur Sache in seiner Praxis: "Mittels einer symbolischen Behandlung werden die Beschwerden nachhaltig behoben." (Christian Kreil, 16.12.2019)

