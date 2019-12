Die Flaggen der Nato-Mitgliedsstaaten säumen den Zufahrtsweg zum Bündnisgipfel in Watford bei London. Foto: Reuters/YVES HERMAN

London – In einer heiklen Phase für die Nato kommen die Staats- und Regierungschefs des Militärbündnisses am Dienstag in London zu einem Jubiläumsgipfel zusammen. Anlass ist das 70-jährige Bestehen der Allianz. Über die Zukunft der Nato wird unter den Mitgliedstaaten gestritten, seit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihr den "Hirntod" bescheinigt hat. Erwartet werden alle 29 Staats- und Regierungschefs der Nato– darunter die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump und Macron.

Streitpunkte

Verteidigungsausgaben sowie der türkische Einmarsch in Syrien dürften zur Sprache kommen. Am Rande der Begegnung in Watford bei London, die von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg um 11 Uhr eröffnet wird, sind zudem mehrere bilaterale Treffen geplant – so von Trump mit Macron und Merkel. Der US-Präsident hatte bei den vergangenen Gipfeln die Bündnispartner wegen zu niedriger Verteidigungsausgaben heftig kritisiert, vor allem Deutschland. Trotz Zugeständnissen der Bündnispartner pocht Trump weiterhin auf seine Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben.

Merkel und Macron werden sich auch mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan und dem britischen Premierminister Boris Johnson treffen, um über den Syrien-Konflikt zu sprechen. Die Türkei war mit ihrer Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien auf scharfe Kritik der Bündnispartner gestoßen. Die Bundesregierung hält den Einmarsch für völkerrechtswidrig.

Die Beziehungen zwischen Ankara und den restlichen Bündnismitgliedern waren schon vor dem türkischen Einmarsch in Syrien angespannt. Die Türkei hatte die Raketenabwehr im Sommer von Russland erworben und damit den Unmut vom Nato-Partner USA auf sich gezogen. Vergangene Woche hatte Erdoğan – nach Macrons Äußerungen über das Bündnis – dem französischen Präsidenten den "Hirntod" bescheinigt.



Am Dienstagmorgen – nur wenige Stunden vor dem Gipfel – hat Erdoğan Öl ins Feuer gegossen: In einer Stellungnahme forderte er mehr Unterstützung der Nato-Partnern in seinem Kampf gegen die YPG ein. Die Bündnispartner müssten von der Türkei als terroristisch eingestufte Gruppen ebenso klassifizieren, ansonsten würde er den Nato-Schutzplan für die baltischen Staaten nicht unterstützen.

Warnung an Russland

Generalsekretär Stoltenberg hatte diesbezüglich am Dienstagmorgen eine Drohung in Richtung Russland geäußert: Das Bündnis werden auf jeglichen Angriff auf die baltischen Staaten oder auf Polen reagieren.

Am Dienstagabend werden die Staats- und Regierungschefs von Königin Elizabeth II im Buckingham-Palast empfangen. (red, Reuters, APA, 3.12.2019)