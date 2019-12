Ein schwimmender Eisberg nahe Grönland. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Madrid – Die Jahre 2010 bis 2019 gehen nach Einschätzung der Uno wohl als das heißeste Jahrzehnt in die Geschichte ein. Dies teilte die Uno am Dienstag bei der Weltklimakonferenz in Madrid mit. Allein im Jahr 2019 habe die Temperatur um 1,1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau gelegen, erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO).

"Hitzewellen und Überschwemmungen, die früher einmal im Jahrhundert stattfanden, treten immer häufiger auf", sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. "Von den Bahamas über Japan bis nach Mosambik – weltweit litten Länder an den Auswirkungen zerstörerischer tropischer Wirbelstürme, und Waldbrände wüteten in der Arktis und in Australien", sagte er.

196 Staaten und die EU verhandeln in den kommenden zwei Wochen in Madrid darüber, wie das Pariser Klimaabkommen verwirklicht und die Erderhitzung eingedämmt werden kann. Am Montag wurde der Klimagipfel von Uno-Generalsekretär Antonio Guterres eröffnet. Auch Bundespräsident Alexander van der Bellen hielt eine Rede. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, das Gesicht der weltweiten Jugend-Proteste, dürfte im Laufe des Tages nach ihrer Atlantik-Überquerung im Hafen in Lissabon in Portugal ankommen – am Freitag will sie in Madrid mit Schülern demonstrieren.

Eine Liste der Ergebnisse des WMO-Berichts: