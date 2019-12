Apple hat die besten Apps des Jahres gekürt und die Download-Charts veröffentlicht. Die Charts bieten dabei durchaus Anlass zur Überraschung, denn dort finden sich 2019 nicht nur die üblichen Verdächtigen auf den ersten Plätzen wieder.

Die besten Apps

Während sich die Charts aus den Download-Zahlen ergeben, werden die besten Apps von der iTunes-Redaktion ausgesucht. Die beste iPhone App des Jahres ist demnach die KI-basierte Kamera-Anwendung Spectre Kamera von Lux Optics. Damit sind Fotos mit langen Belichtungszeiten möglich. Die beste iPad-App 2019 ist laut Apple Flow vom Notizbuchhersteller Moleskine. Nutzer können damit Zeichnungen und Skizzen anfertigen. Bei der Mac-App des Jahres haben sich die Apple-Profis für Affinity Publisher von Serif Labs entschieden. Damit lassen sich beispielsweise Layouts für Flyer erstellen. Die beste Apple-TV-App ist The Explorers von The Explorers Network – eine "Bestandsaufnahme der Erde durch Fotos und Videos". Als App-Trend des Jahres hat Apple Storytelling ausgemacht – Apps, mit denen Nutzer Geschichten erstellern und verbreiten können. Dazu gehören etwa Anchor, Unfold, Steller, Over und Wattpad.

Die App-Charts

Die am meisten heruntergeladenen App-Charts des Jahres spiegeln in Österreich die Einführung der neuen Online-Banking-Richtlinie wieder. Denn die Liste der kostenlosen Anwendungen wird von den Online-Banking-Apps der Raiffeisen und Erste Bank angeführt. Freuen kann sich auch der Rewe-Konzern – seine Jö-App ist auf Platz drei der Gratis-Apps. Auf den weiteren Plätzen folgen alte Bekannte wie Whatsapp, Instagram, Youtube und Google Maps.

Die App-Store-Charts 2019 Screenshot: Apple

Die Charts der kostenpflichten Apps werden in Österreich vom Messenger Threema angeführt. Auf den weiteren Stockerl-Plätzen findet sich die Berg-App PeakFinderAR und die Navi-Anwendung Blitzer.de Pro.

Die besten Games und die Games-Charts finden Sie hier. (red, 3.12.2019)