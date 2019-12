Apple hat Daten dazu veröffentlicht, was besonders gerne gespielt wurde und auch, was dem Konzern am besten gefallen hat

"GRIS" war das beliebteste Mac-Spiel des Jahres. Foto: Gris

Apple hat neben den populärsten Apps auch die beliebtesten Spiele veröffentlicht. Mit Arcade bietet der Konzern mittlerweile ein Games-Abo für fünf Euro im Monat, möchte man sein Geld aber lieber mittels Mikrotransaktionen oder für einen Vollpreistitel tun, kann man das bei dem iPhone-Hersteller freilich weiterhin. Apple hat die beliebtesten Titel auf kostenlose und kaufbare Spiele aufgeteilt und auch Daten zu Österreich veröffentlicht.

Das sind die populärsten Free2Play-Titel

In Österreich waren die fünf populärsten Free2Play-Titel Paper.io 2, Color Bump 3D, Brawl Stars, aquapark.io und Mario Kart Tour. In den USA sieht das Ranking ein bisschen anders aus, dort ist Mario Kart Tour an erster Stelle, gefolgt von Color Bump 3D, aquapark.io, Call of Duty: Mobile und BitLife – #1 Life Simulator. Das beste iPhone-Spiel soll laut Apple 2019 Sky: Children of the Light sein. Der beste Arcade-Titel Sayonara Wild Hearts.

Das sind die beliebtesten Kauf-Titel

Bei den gekauften Spielen ist in Österreich Minecraft an erster Stelle, gefolgt von Plague Inc. und Rebel Inc. Dahinter findet sich Bloons TD 6 und Bau-Simulator 3. In den USA findet sich Minecraft ebenso an erster Stelle. Dahinter sind Heads Up!, Plague Inc., Bloons TD 6 und Geometry Dash vorzufinden. Apple hat übrigens auch das beste Mac-, iPad- und Apple TV-Spiel des Jahres gekürt. Diese lauten GRIS, Hyper Light Drifter und Wonder Boy: The Dragon's Trap. (red, 3.12.2019)