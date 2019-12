RAF Camora wurde 2019 am häufigsten in Österreich gestreamt. Foto: Photo by Sebastian Reuter/Redferns

Spotify hat am Dienstag den hauseigenen Jahresrückblick "Wrapped 2019" der meistgestreamten Audio-Inhalte der vergangenen zwölf Monate veröffentlicht. US-Rapper Post Malone wurde demnach 2019 weltweit am öftesten gestreamt. Dahinter folgen die beiden Sängerinnen Billie Eilish und Ariana Grande.

Eilish darf sich dafür in einer anderen Kategorie über Platz eins freuen. Ihr Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" ist das erfolgreichste Album auf Spotify, die meistgestreamte Single ist "Señorita" von Camila Cabello und Shawn Mendes.

Circles ist auf Post Malones Album "Hollywood's Bleeding" zu hören. PostMaloneVEVO

Österreich

Der schwedische Musikstreamingdienst hat auch die Statistik für Österreich herausgegeben. Die Künstler mit den meisten Zugriffen waren demnach Capital Bra, RAF Camora und Samra. Bonez MC und Billie Eilish komplettieren die Top Fünf.

Auch Platz eins der Albencharts geht an Capital Bra für "CB6". Der deutsche Rapper schnappt sich auch Platz drei für sein zusammen mit Samra aufgenommenes Album "Berlin lebt 2". Platz zwei geht an Billie Eilish ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"). Wenig überraschend ist daher auch, dass Hip-Hop das beliebteste Genre in Österreich ist.

Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Eilish lieferte mit "Bad Guy" die erfolgreichste Single in Österreich. Dahinter folgen Tones and I ("Dance Monkey"), Camila Cabello und Shawn Mendes ("Señorita"), Capital Bra und Samra ("Wieder Lila") und Capital Bra ("Prinzessa").

Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Eilish lieferte mit "Bad Guy" die erfolgreichste Single in Österreich. BillieEilishVEVO

"Top Hits Deutschland" ist die beliebteste Playlist der vergangenen zwölf Monate in Österreich. "Today's Top Hits" nimmt Platz zwei ein, die "Stimmungsmacher" folgen auf Platz drei.

Podcasts

Spotify führt auch eine Rangliste der weltweit über 500.000 Podcasts, wovon 12.000 deutschsprachig sind. In Österreich nehmen Comedians die ersten beiden Plätze ein. Jan Böhmermann und Olli Schulz mit "Fest & Flauschig" gewinnen vor "Gemischtes Hack" von Tommi Schmitt und Felix Lobrecht. Platz drei geht an "Verbrechen", den Kriminalpodcast der "Zeit".

Marktführer

Spotify ist der weltweit populärste Streamingdienst. Im letzten Quartal kletterte die Zahl der Premiumkunden um fast ein Drittel auf 113 Millionen und soll im Weihnachtsgeschäft auf 120 bis 125 Millionen steigen. 248 Millionen aktive Nutzer zählt der Service. Spotify startete seinen Dienst im Jahr 2008 und wirbelte damit die Musikbranche durcheinander. (red, 3.12.2019)