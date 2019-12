Das war's für Stjepan Stazic. Foto: BC Vienna

Wien/Klosterneuburg – Stjepan Stazic hat sich im Spiel des BC Vienna am Sonntag bei den Dukes Klosterneuburg in der Admiral Basketball Superliga (BSL) einen Riss der rechten Achillessehne zugezogen. Er wird am Mittwoch operiert, teilte Bruder und Club-Manager Petar Stazic Strbac am Montag mit. Das "Donau-Derby" war das letzte Spiel in der langen Karriere des 41-Jährigen: "Das war's für mich. Nach so einer Verletzung in dem Alter kehrst du nicht mehr zurück."

Seinen letzten großen Auftritt hatte Stjepan Stazic erst am 24. November. Da erzielte der Kapitän des BC Vienna im ersten Aufeinandertreffen mit Klosterneuburg 44 Punkte.

Es war der Schlusspunkt einer langen Karriere, die auch anders verlaufen hätte können. Stazic hatte NBA-Potenzial, spielte für europäische Top-Vereine wie Benetton Treviso oder Limoges, gewann Meisterschaften, Pokale und den Korac Cup.

Stazics Karriereende bietet für den BC Vienna zumindest die Gelegenheit, endlich einen Neustart einzuleiten und auf jüngere Spieler zu setzen. (vet, 3.12.2019)