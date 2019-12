VKI: Palmöl auch in Produkten enthalten, in deren klassischer Rezeptur keine Fette oder Öle vorgesehen sind

Auch in Vanillekipferln aus dem Supermarkt ist Palmöl enthalten. Foto: Getty Images/iStockphoto

Vanillekipferl, Zimtsterne und Lebkuchen – es weihnachtet bereits in Österreichs Haushalten. Womit wohl nicht jeder rechnet: In jedem dritten Weihnachtsgebäck aus dem Supermarkt war Palmöl enthalten, wie eine aktuelle Erhebung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) unter 208 verschiedenen Produkten ergeben hat. Auffällig dabei: Palmöl fand sich auch in Gebäck, bei dem in der klassischen Rezeptur für den Hausgebrauch eine Verwendung von Fetten oder Ölen gar nicht vorgesehen ist.

"Unsere Erhebung zeigt einmal mehr, dass es im Lebensmittelbereich heutzutage kaum noch eine Produktgruppe gibt, in der nicht zumindest von einigen Herstellern Palmöl verwendet wird", erläutert VKI‑Projektleiterin Birgit Beck. Ihre Empfehlung an Konsumenten, die palmölfreie Produkte kaufen möchten: Die Zutatenliste genau studieren. Den größten Anteil an palmölfreien Produkten gab es übrigens bei Lebkuchen und Dominosteinen. Palmöl steht wegen der Abholzung großer Regenwaldflächen zur Anlage neuer Plantagen in der Kritik. (red, 3.12.2019)