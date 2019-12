Das neue Gestensystem von Android 10 sollte künftig bei allen Geräten mit alternativen Launchern zusammenarbeiten. Foto: Proschofsky / STANDARD

Es ist Anfang des Monats, und das bedeutet auch: Es steht wieder eine neue Runde an Android-Updates an. Im Dezember bereinigt Google dabei nicht nur wie gewohnt einige Sicherheitslücken in seinem Betriebssystem, es gibt auch wieder neue Funktionen und wichtige Fehlerbereinigungen für die Geräte der eigenen Pixel-Serie.

Live Captions

Mit dem Dezember-Update erben ältere Pixel-Smartphones einige Funktionen, die bisher dem Pixel 4 vorbehalten blieben. So stehen jene "Live Captions", mit denen beliebige Audio-Inhalte direkt am Gerät untertitelt werden können, nun auch auf Pixel 3 und Pixel 3a zur Verfügung – wenn auch weiterhin nur auf englisch. Die "Styles & Wallpapers"-App, mit dem neben Hintergründen auch Icons, Schriften und Farbhighlights angepasst werden können, gibt es jetzt für alle Geräte ab dem Pixel 2. Selbes gilt für jene Geste, mit der der Benachrichtigungsbereich über eine Wischbewegung nach unten am Homescreen aufgerufen werden kann. Und nicht zuletzt funktioniert die neue Gestennavigation von Android 10 nun generell auch mit alternativen Launchern – bisher war dies nur beim Pixel 4 der Fall.

Das finale Update für die erste Pixel-Generation. Screenshot: Proschofsky / STANDARD

Erstes Pixel ist Geschichte

Eine Ausnahme bildet bei all dem das Pixel der ersten Generation, und das ist kein Zufall. Zwar gibt es für dieses im Dezember noch einmal ein allerletztes Update, dieses ist aber im Umfang stark beschränkt. So wird auch der Sicherheits-Patch gar nicht auf Dezember angehoben, sondern verbleibt beim Oktober 2019 – jenem Zeitpunkt zu dem der offizielle Support für die erste Pixel-Generation ausgelaufen ist. Es dürfte sich hierbei also um kleinere Fehlerkorrekturen handeln. Weitere Updates für das Gerät sind nicht mehr geplant, wie Google unmissverständlich klarstellt.

Pixel 4 folgt

Was ebenfalls auffällt: In der aktuellen Update-Reihe fehlt derzeit noch das Pixel 4. Dieses soll laut einem Posting des Pixel Support Teams erst kommende Woche folgen, dafür dann aber noch weitere Bugfixes mit sich bringen. Dazu gehören Probleme mit Hintergrundgeräuschen bei der Verwendung von anderen Kamera-Apps, auch diverse Bugs beim Pairing von Bluetooth-Geräten sollen mit der neuen Softwareversion ausgeräumt werden.

Sicherheit geht vor

Für alle Android-Geräte relevant sind hingegen die Informationen zu den geschlossenen Sicherheitslücken. Demnach räumt das Dezember-Update unter anderem eine Lücke im Android-Framework aus, mit der jemand über eine Nachricht von außen Geräte zum Absturz bringen konnte. Interessant sind auch zwei Lücken im Media Framework: Während diese für Android 8 und 9 als "kritisch" geführt werden, sieht Google die Gefährdungslage unter Android 10 nur als "moderat" an. Hier greifen also wohl strukturelle Verbesserungen am Betriebssystem. Ansonsten ist das aktuelle Android Security Bulletin relativ unaufregend. Der Großteil der Lücken mit hoher Gefährdungslage findet sich einmal mehr in den proprietären Treibern von Chiphersteller Qualcomm.

Download

Die neuen Updates können umgehend auf allen Smartphones der Pixel-Serie heruntergeladen werden – wie erwähnt allerdings mit der Ausnahme des Pixel 4. Auch Essential hat bereits ein passendes Update für sein PH-1 veröffentlicht. Andere Hersteller arbeiten derzeit ebenfalls an entsprechenden Sicherheitsaktualisierungen für ihre Smartphones – oder zumindest für jene, die noch regelmäßige Updates bekommen. (Andreas Proschofsky, 3.12.2019)