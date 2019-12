Zug statt Flug: Eine Reiseplattform hat untersucht, auf welchen Strecken man in Europa mit dem Zug oder dem Bus schneller ist als mit dem Flugzeug. Foto: Getty Images/iStockphoto/teptong

Die Reiseplattform Omio hat untersucht, auf welchen Strecken es sich auszahlt, auf Bahn oder Bus umzusteigen. Das Ziel war, mit der weitverbreiteten Annahme aufzuräumen, dass der Flug immer der schnellste und effizienteste Weg ist, um von A nach B zu gelangen.

In die Berechnung wurden Faktoren wie Fahrtdauer per Flug, also die gesamte Reisedauer inklusive Check-in-Zeit, Umstieg und Anfahrt aus dem Stadtzentrum et cetera, die reine Fahrtdauer mit Zug und Bus, die Umsteigezeit und selbstverständlich der CO2-Ausstoß miteinbezogen.

Auf diese Weise hat Omio eine Liste aus 25 der hundert beliebtesten Verbindungen in Europa zusammengestellt, auf denen eine Reise mit dem Bus oder Zug schneller ist als mit dem Flieger. Hier sind die Top 5:

1. London–Brüssel

Mit der Bahn braucht man für diese Strecke eine Stunde und 56 Minuten (25 Kilogramm CO2), mit dem Flugzeug fünf Stunden und vier Minuten (55 Kilogramm CO2). Die Zeitersparnis beträgt hier demnach drei Stunden und acht Minuten. Eingespartes CO2: 55 Prozent.

2. Paris–London

Während man mit dem Flugzeug fünf Stunden und 18 Minuten unterwegs ist, schafft die Bahn die Route in zwei Stunden und 17 Minuten. Man spart also drei Stunden und eine Minute und 55 Prozent CO2 ein. Denn der Zug stößt 26 Kilogramm und das Flugzeug 58 Kilogramm CO2 aus.

3. Rennes–Paris

Eine Stunde und zwölf Minuten braucht der Zug von Rennes nach Paris, das Flugzeug drei Stunden und 56 Minuten. Zeitersparnis: zwei Stunden 29 Minuten. Eingespartes CO2: 54 Prozent (Flug: 52 Kilogramm CO2, Bahn: 18 Kilogramm CO2).

4. Rom–Florenz

Zwei Stunden und 15 Minuten spart man auf dieser Strecke mit dem Zug, der dafür nur eine Stunde und zwölf Minuten braucht, während der Flug alles in allem auf drei Stunden und 27 Minuten kommt. 54 Prozent Kohlenstoffdioxid stößt dabei der Zug (18 Kilogramm) weniger aus als der Flieger (39 Kilogramm).

5. Paris–Bordeaux

Vier Stunden und 14 Minuten benötigt man mit dem Flugzeug auf dieser Strecke. Der Zug schafft es in der Hälfte der Zeit: zwei Stunden und sechs Minuten. Auch der CO2-Ausstoß ist um 55 Prozent geringer (Flieger: 85 Kilogramm, Zug: 38 Kilogramm).

Wie gesagt: Die Zeiten umfassen die gesamte Reise inklusive Wartezeiten, Sicherheitskontrollen et cetera. (red, 4.12.2019)

