Vorabend mit breiterem "Magazin 1" und "Q1" deutlich über alter Programmierung – Einbruch bei "Quiz mit Klasse" in ORF 3

In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Das neue ORF-1-Quiz "Q1" mit Oliver Polzer startete am Montag mit etwas mehr Zuschauern als "Quizmaster" auf Servus TV. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Ist Versace ein französisches Modelabel? War Gustav Klimt ein Niederländer? Wie viel Freizeit schreibt der Kollektivvertrag für Stacheltiere im Igel-Café vor? Solche Fragen beschäftigen seit Montag im Vorabend von ORF 1: zehn Minuten Possierliches, Personality und auch Politik im eingedampften "Magazin 1" und dann 40 Minuten Raten in "Q1". Zum Start mit – hier zuletzt ungewohnt – soliden Quoten. Haarscharf mehr als die Quiz auf Servus TV, falls das schon ein Erfolgsmaßstab ist.

Knapp vor Servus

159.000 Menschen sahen im Schnitt Oliver Polzers Premiere als Quizmaster in "Q1 – Ein Hinweis ist falsch". Der Sportmoderator leitete die allererste Sendung originell ein mit: "Es ist wieder Quizzeit bei uns in ORF 1".

154.000 verfolgten am Montagabend das seit 2015 bewährte Servus-Format "Quizmaster " um 19.20 Uhr. In den vergangenen Wochen erst erreichte das Raten auf dem Mateschitz-Kanal Spitzenwerte um 185.000.

Servus TV reagierte auf den ORF-Gegenschlag "Q1" mit einem zweiten Quizformat schon um 17 Uhr. Dort kam die einstündige "Quizjagd" zur Nachmittagspremiere am Montag auf recht übersichtliche 32.000 Zuschauer.

Mehr und mehr Publikum, stabile Marktanteile

Die Zuschauerzahlen steigen zur Premiere des neuen Vorabends von ORF 1 zwischen 18 und 19 Uhr recht steil an – um 18 Uhr schauten gut 80.000 zu (Publikum ab zwölf Jahren). Eine Stunde später hat sich der Wert auf fast 190.000 mehr als verdoppelt.

Das ist allerdings im Vorabend nicht sehr ungewöhnlich – mehr und mehr Menschen kommen heim und drehen den Fernseher auf. Deshalb ist der Vorabend auch eine Schlüsselzone für den Erfolg des Fernsehabends – aus der Sicht der Sender.

Aber es sind zum – viel beworbenen – Start von "Q1" jedenfalls deutlich mehr als vor einer Woche. Als "Magazin 1" um die Zeit (ab 18.10 Uhr) noch 30 Minuten lang lief, waren im Schnitt 67.000 Menschen dabei.

Die Marktanteile sind von der Gesamtzahl der TV-Zuschauer (ziemlich) unabhängig – sie geben an, wie viel Prozent des gesamten Fernsehpublikums die jeweilige Sendung verfolgen.

Die Marktanteile beim deklarierten Zielpublikum von ORF 1, den Menschen zwischen zwölf und 49 Jahren, liegen deutlich über der Vorwoche – und sie halten auch ziemlich stabil bis zum Werbeblock.

20 Prozent Marktanteil beim Publikum unter 30 Jahren

Bei den Zwölf- bis 49-Jährigen hatte die Premiere von "Q1" am Montag 14 Prozent Marktanteil, beim Publikum unter 30 Jahren gar 20 Prozent. Servus TV ist da doch deutlich älter: "Quizmaster" hatte am Montag drei Prozent Marktanteil beim Publikum unter 30 und fünf Prozent bei den Menschen unter 50. In einer insgesamt schwierigeren Zeitzone etwa gegen die "Zeit im Bild" schaffte das Servus-Raten sechs Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum ab zwölf Jahren.

"Q1" eine Stunde davor verfolgten neun Prozent der TV-Zuschauer ab zwölf in der Zeitzone Oliver Polzers nicht immer richtige Hinweise auf die Lösung. Ob Gustav Klimt Niederländer war und Versace ein italienisches Label ist, klärte er übrigens nicht auf.

Igel-Café und "Last Christmas"

Channel-Managerin Lisa Totzauer und Chefredakteur Wolfgang Geier hatten "Magazin 1" im April 2019 als junges Magazin mit Fokus auf Politik und Gesellschaftspolitik präsentiert. Es sollte nach damaligen Angaben die wichtigsten Themen des Tages aufgreifen und mit Hintergründen und Reportagen analysieren. Totzauer versprach ein Magazin mit "Ecken und Kanten".

Seit dem Start kam dieses "Magazin 1" im Schnitt auf eher enttäuschende 56.000 Zuschauer. Mit "Q1" wurde es auf ein Drittel der Sendezeit verkürzt und – unter Protest der Infomannschaft – auf Prominenz und Unterhaltung umgebaut, mit jedenfalls weniger Ecken und Kanten. Bis auf einen Beitrag über die erstaunlich vielen Nebentätigkeiten von Abgeordneten zum Nationalrat aus der alten "Magazin 1"-Rubrik "Wait – What?".

Die übrigen Themen zur Premiere in neuer Ausrichtung:

"Quiz mit Klasse" auf ORF 3 knickt ein

Kurz vor dem Start des Quizformats auf ORF 1 startete Schwestersender ORF 3, eigentlich ein Spartenkanal für Kultur und Information, das "Quiz mit Klasse" mit Andreas Jäger.

Zum Start hatte das Hauptabendformat mit 102.000 Zusehern für ORF 3 solide Quoten, beim zweiten Termin steigerte sich die Rateshow mit Schulklassen auf 119.000 Zuschauer im Sendungsschnitt. Vorigen Freitag allerdings knickte die Show auf nur 62.000 Zuschauer recht dramatisch ein. (red, 3.12.2019)