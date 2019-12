Ab in den Mistkübel? Oder geht das gar nicht? Foto: Getty Images/iStockphoto/KenTannenbaum

Die meisten haben neben Lesenswertem auch einiges an Schrott in ihren Bücherregalen stehen. Hat man die Bücher geschenkt bekommen, hat man sie aufgrund einer massiven Fehleinschätzung gekauft, hat man sie geerbt, wie auch immer – nun stehen sie, oft stapelweise, herum und nehmen in der eigenen Wohnung den tatsächlich guten Büchern und denen, die man noch haben will, den Platz weg. Doch wohin damit?

Man kann natürlich versuchen, sie zu Geld zu machen, doch das ist oft mühsam und wenig ertragreich. Wenn man sie nicht einmal auf Flohmärkten anbringen kann, weiß man, dass man mit seiner eigenen Einschätzung nicht ganz allein ist. Man kann versuchen, anderen damit eine Freude zu machen, doch manche Bücher will man eben nicht einmal geschenkt. Wenn da, wo man wohnt, auch offene Bücherkästen eine Seltenheit sind, kann man sich schon einmal die Frage stellen: Ab damit ins Altpapier? Unter bibliophilen Menschen eigentlich ein Sakrileg. Aber warum eigentlich? Es ist auch unendlich befreiend, einmal auszumisten, warum darf das nicht auch für Bücher gelten?

Wie halten Sie es damit?

Wann trennen Sie sich von Büchern? Und auf welche Art? Ist bei Ihnen schon einmal ein Buch in den Altpapiercontainer gewandert? (aan, 5.12.2019)