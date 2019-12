Vor mir lag der letzte halbe Kilometer. Die Hotelburgen Eilats, des Vegas am Roten Meer, waren zum Greifen nah. Neben mir trottete einer mit einem Leiberl, das ich auch habe: das Finishershirt des Boston-Marathons. "Come on, you ran Boston – and now you want to walk Eilat?"

Er sah mich an: "I never ran Boston, I bought this shirt online. I thought it would boost my motivation" – "Nevertheless: You were faster than me until here: You can do this." – "I only did the 10 k. We started half an hour after you." – "Well, then run those damn 10 k – not just 9,2. What are you gonna tell your girlfriend?" Das wirkt immer. Der Mann sah mich traurig an – und begann zu traben.