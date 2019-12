In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Heinz-Christian Strache befindet sich derzeit im Urlaub, soll aber voraussichtlich kommende Woche vor dem Wiener Parteischiedsgericht aussagen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Erst am Montag hat FPÖ-Parteichef Norbert Hofer angekündigt, dass diese Woche die Entscheidung über den Parteiausschluss des ehemaligen Parteichefs Heinz-Christian Strache fallen würde. Am Dienstag wurde Strache nun per Ladung vor das Schiedsgericht der Wiener FPÖ zitiert, das über den Ausschluss entscheidet.

Man wolle keine Formalfehler machen und den Vorgang korrekt abwickeln, sagte ein Wiener FPÖ-Politiker zur Tageszeitung "Österreich". Es solle nun aber bald eine Lösung auf dem Tisch liegen. Etwas, worauf auch andere hochrangige FPÖ-Politiker drängen, vergangene Woche etwa Herbert Kickl, der meinte, das Kapitel Strache gehöre baldigst geschlossen: "Niemand hat Verständnis dafür, dass man herumzögert."

Dass es sich womöglich doch noch um Tage oder sogar Wochen handeln könnte, was Kickl am Samstag noch ausschließen wollte, ist nicht unwahrscheinlich, da sich Strache aktuell im Urlaub befindet. Die Ladung zum Schiedsgericht werde er erst bei seiner Rückkehr vorfinden. Ein Termin für seinen Auftritt wäre damit erst in der kommenden Woche möglich, zitierte "Österreich" einen FPÖ-Politiker. (red, 3.12.2019)